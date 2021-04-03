У Британії виявили 30 випадків тромбозів після щеплень AstraZeneca

Переваги вакцини в попередженні захворювання на коронавірус значно перевищують можливі ризики тромбоутворення

Всього в країні введено понад 18 млн доз препарату

Британське Агентство з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) виявило 30 випадків утворення тромбів серед введених 18,1 мільйона доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу.

Про це йдеться у звіті Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency UK.

Зазначається, що було зафіксовано 22 випадки рідкісного і специфічного типу тромбів в мозкових венах та 8 випадків іншого тромбоутворення на фоні знижених тромбоцитів (тромбоцитопенії).

Загалом, це на 25 випадків утворення тромбів більше, ніж британський регуляторний орган заявляв раніше.

Водночас в MHRA не виявили ускладнень у вигляді тромбозу після щеплення британців вакциною від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech.

За словами фахівців, все ж переваги вакцини запобіганню захворюванню на коронавірус значно перевищують можливі ризики тромбоутворення.

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

Однак, при цьому Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, попри повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.