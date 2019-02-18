Президент Білорусі нагадав Євросоюзу, що сусіди − «від господа»



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Фото: belta.by

Олександр Лукашенко зазначив, що Білорусь завжди буде надійним партнером Євросоюзу, і за білоруський напрям ЄС може не турбуватися

Білорусь завжди буде надійним партнером Європейського союзу і розраховує, що такий підхід у двосторонніх відносинах буде взаємним. Про це сьогодні на зустрічі з європейським комісаром з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтером Еттінгером заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БелТА.

«Я хочу вас (пан Еттінгер, - ред.) запевнити, що Білорусь у ставленні до своїх сусідів завжди дотримується дуже виваженої та акуратної політики. Ми вважаємо, що сусіди від господа, їх не вибирають, тому з ними треба будувати добрі відносини. Виходячи з цього, ми завжди будемо надійним партнером Європейського союзу, і за білоруський напрям ви можете не турбуватися. Звісно, ми хочемо, щоб подібні почуття були взаємними «, - сказав він.

Лукашенко також зазначив, що відносини між Білоруссю і Євросоюзом у всіх сферах базуються на певних принципах і розвиваються за певними напрямами.

«Розвитку цих напрямків служать програми, які ми з вами приймаємо, і проекти, які реалізуємо. Останнім часом значно збільшилося фінансування подібних проектів з боку Європейського союзу. Природно, що вони мають взаємовигідний характер. Давайте будемо рухатися у цьому напрямку», - запропонував глава Білоруської держави.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія для Білорусі є ключовим зовнішнім партнером, але «не братською державою». «Як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне. Що ж, будемо партнерами», - сказав білоруський лідер.