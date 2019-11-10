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    Вибори у Румунії: лідирує чинний президент, але буде другий тур

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    Якщо жоден із кандидатів не набирає більше ніж 50% голосів у першому турі, 24 листопада має бути проведений другий тур - Вибори у Румунії: лідирує чинний президент, але буде другий тур
    Якщо жоден із кандидатів не набирає більше ніж 50% голосів у першому турі, 24 листопада має бути проведений другий тур
    Фото:Reuters

    Активність виборців склала близько 48% із рекордно високою кількістю виборців

    На виборах президента Румунії лідирує чинний голова держави Клаус Йоганніс, представник владної Націонал-ліберальної партії, свідчать два екзит-поли.

    Згідно з даними опитувань, проведених на виході з виборчих дільниць, Йоганніс набирає близько 39% голосів виборців.

    Колишня прем’єр-міністерка і лідерка Соціал-демократичної партії Віоріка Денчиле, яка втратила посаду в жовтні 2019 року, набирає 22% голосів виборців.

    Голова правоцентристського «Союзу порятунку Румунії» Дан Барна, за даними екзит-полів, займає третє місце із близько 17% голосів.

    Якщо жоден із кандидатів не набирає більше ніж 50% голосів у першому турі, 24 листопада має бути проведений другий тур голосування.

    Як повідомило Центральне виборче бюро, активність виборців склала близько 48% із рекордно високою кількістю виборців, що голосували за кордоном – 660 тисяч, і яких не враховували екзит-поли.

    Джерело: Радіо Свобода

    вибори Румунія партії президент
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