  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Болівії проведуть нові президентські вибори

    • Розсилка
    Президент Болівії Ево Моралес - У Болівії проведуть нові президентські вибори
    Президент Болівії Ево Моралес

    Президент Болівії анулював результати першого туру на тлі масових протестів

    Президент Болівії Ево Моралес в неділю, 10 листопада, погодився скасувати результати попередніх виборів та призначити нові.

    Про це повідомляє ВВС.

    Згідно з повідомленням, легітимність результатів виборів, що пройшли в країні у жовтні, та перемогу президента поставили під сумнів і міжнародні спостерігачі. Організація американських держав, яка стежила за виборами, закликала анулювати результат.

    Як зазначається, оголошенню Моралеса передував тиждень антиурядових протестів з приводу повідомлень про порушення та шахрайство.

    Натомість президент, який був вперше обраний у 2006 році, заперечив будь-які порушення та проігнорував вимоги щодо відставки.

    З його слів, перед новими голосуванням будуть проведені великі зміни у виборчому органі Болівії, а його нових членів призначатиме парламент.

    шахрайство вибори президент Південна Америка парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ