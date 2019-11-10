У Болівії проведуть нові президентські вибори
Президент Болівії анулював результати першого туру на тлі масових протестів
Президент Болівії Ево Моралес в неділю, 10 листопада, погодився скасувати результати попередніх виборів та призначити нові.
Про це повідомляє ВВС.
Згідно з повідомленням, легітимність результатів виборів, що пройшли в країні у жовтні, та перемогу президента поставили під сумнів і міжнародні спостерігачі. Організація американських держав, яка стежила за виборами, закликала анулювати результат.
Як зазначається, оголошенню Моралеса передував тиждень антиурядових протестів з приводу повідомлень про порушення та шахрайство.
Натомість президент, який був вперше обраний у 2006 році, заперечив будь-які порушення та проігнорував вимоги щодо відставки.
З його слів, перед новими голосуванням будуть проведені великі зміни у виборчому органі Болівії, а його нових членів призначатиме парламент.