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Президент доручив Єрмаку готувати щорічне Послання до Верховної Ради

Ірина Бура
glavcom.ua
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Президент доручив Єрмаку готувати щорічне Послання до Верховної Ради
фото з відкритих джерел

Робочій групі дорученодо 1 грудня 2024 року підготувати і подати на розгляд проєкт Послання.

Президент Володимир Зеленський затвердив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у складі робочої групи та поклав на нього керівництво підготовкою проєкту щорічного Послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Відповідне розпорядження №130/2024-рп опубліковане на сайті глави держави.

«Покласти керівництво підготовкою проєкту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище У країни (далі - проєкт Послання) на Єрмака Андрія Борисовича – керівника Офісу Президента України, призначивши його керівником робочої групи», – зазначається в документі.

Водночас Зеленський доручив методичне та наукове забезпечення підготовки проєкту Послання покласти на Богомолова Олександра Вікторовича – директора Національного інституту стратегічних досліджень, призначивши йогозаступником керівника робочої групи.

 Робочій групі доручено до 1 грудня 2024 року підготувати і подати на розгляд проєкт Послання.

Нашадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував заяви у ЗМІ про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак начебто має забагато влади. Глава держави вважає, що це спрямовано на те, що атакувати його самого. 

До слова, голова Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив у список 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у категорії «лідери». Водночас президент України Володимир Зеленський не увійшов до списку.

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Теги: Володимир Зеленський Денис Єрмак

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