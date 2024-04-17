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Єрмак є, Зеленського – немає. Соцмережі здивовані вибором журналу Time

Катерина Іванова
glavcom.ua
Єрмак є, Зеленського – немає. Соцмережі здивовані вибором журналу Time
фото: Guillaume Herbaut—Agence VU/Redux

Ексгенсек НАТО зазначив, що у «великий момент для України Єрмак не лише виконує роль рішучого лідера, але й довів, що він є таким лідером»

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив у список 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у категорії «лідери». Про це йдеться на сайті журналу.

Водночас президент України Володимир Зеленський не увійшов до списку.

Есе про Єрмака написав колишній генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен, який разом із главою ОП працює у робочій групі з безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

«Визначальними ранніми кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є відео, зняте президентом Володимиром Зеленським на вулицях Києва. Послання Зеленського, якого оточувала його команда, було чітким: керівництво України нікуди не збирається йти», – написав він, додавши, що безпосередньо за Зеленським тоді стояв Єрмак.

З моменту повномасштабного вторгнення він доносив послання Зеленського до світу, створюючи потужну мережу друзів України, від Заходу до Глобального Півдня, об'єднуючи їх навколо питань від санкцій до екології, зазначив Расмуссен. Він додав, що «бачив це на власні очі» під час роботи над гарантіями безпеки для України, яка «призвела до створення павутини двосторонніх угод з союзниками».

Ексгенсек НАТО також процитував поему Мойсей Івана Франка та провів паралель, зазначивши, що у «великий момент для України та демократії Андрій Єрмак не лише виконує роль рішучого лідера, але й довів, що він є таким лідером».

Думка соцмереж щодо такого вибору журналу розділилася. Деякі вважають, що ці рейтинги взагалі не відображають реальної картини, інші ж не розуміють, чому від України та українців до рейтингу увійшов лише Єрмак.

Єрмак є, Зеленського – немає. Соцмережі здивовані вибором журналу Time фото 1
фото: facebook.com/sergij.rudenko1
Єрмак є, Зеленського – немає. Соцмережі здивовані вибором журналу Time фото 2
фото: facebook.com/sergij.rudenko1
Єрмак є, Зеленського – немає. Соцмережі здивовані вибором журналу Time фото 3
фото: facebook.com/sergij.rudenko1

Загалом Time поділив рейтинг найвпливовіших людей на категорії: Піонери, Артисти, Лідери, Ікони і Титани.

Цього року, журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери».

Нагадаємо, американський журнал Time назвав «Людиною року» 33-річну американську співачку Тейлор Свіфт, володарку 11 нагород Греммі. Минулого року редакція видання обрала головною персоною 2022-го – президента України Володимира Зеленського та «український дух». 

Американська поп-виконавиця обійшла решту претендентів на звання людини 2023 року, серед яких: російський диктатор Володимир Путін та китайський президент Сі Цзіньпін.

До слова, журнал Time відзначив 100 найкращих книг 2023 року. До списку, складеного виданням, не увійшла жодна українська книжка, але є твір про Росію. 

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Теги: рейтинг політика Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак Людина року диктатор журнал відео соцмережі

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