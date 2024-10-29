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Зеленський розповів про зустріч із президенткою Ісландії (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів про зустріч із президенткою Ісландії (відео)
Глава держави запросив Ісландію приєднатися до програми патронату над українськими регіонами
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Лідери країн обговорили участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів

У Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Ісландії Халлою Томасдоттір. Під час зустріч, зокрема, йшлося про реалізацію формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Про це глава нашої держави повідомив у Telegram.

Лідери країн обговорили участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів. Також йшлося про реабілітацію поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування.

Зеленський та Томасдоттір говорили про повоєнну відбудову України та протидію російській дезінформації.

Президент подякував Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення та організацію зустрічі Україна – Північна Європа.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Під час візиту він мав обговорити питання щодо підтримки плану перемоги, фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовки до зими, морської безпеки, обмеження російського тіньового флоту, оборонної підтримки, підготовки та оснащення українських воїнів.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном. Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем. Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

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Теги: Ісландія президент Володимир Зеленський

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