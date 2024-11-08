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Відносини між Україною та Британією погіршилися: The Guardian назвала причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відносини між Україною та Британією погіршилися: The Guardian назвала причину
Велика Британія є третім за величиною донором військової техніки Києву
фото з відкритих джерел

Після приходу лейбористів до влади Британія не надала Україні додаткових далекобійних ракет Storm Shadow

Українська влада вважає, що її відносини з урядом Великої Британії погіршилися. Це сталося через небажання британського прем'єра Кіра Стармера давати Києву далекобійні ракети Storm Shadow. Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає газета, розчарування Києва британським урядом стало наслідком дискусії між Стармером і Володимиром Зеленським під час зустрічі у жовтні. Тоді Зеленський представив свій план перемоги, але, за словами джерела The Guardian у Києві, план «не викликав великої реакції». Воно припустило, що Стармер не бажає ухвалювати стратегічні рішення без схвалення США – хоча в приватному порядку це заперечував.

The Guardian наголошує, що основна претензія України полягає в тому, що після приходу лейбористів до влади Британія не надала жодних додаткових далекобійних ракет Storm Shadow.

«Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися», – сказав The Guardian анонімний український посадовець.

Ці занепокоєння Зеленський порушив під час зустрічі з британським прем’єром на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада, але в Києві заявили, що зустріч не призвела до «жодного прогресу» в питанні надання Storm Shadow.

Як випливає зі слів джерел The Guardian, «ракетне» питання є причиною того, що Кір Стармер досі не відвідав Україну з моменту вступу на посаду прем’єра.

«Ми обговорювали з серпня можливий візит Стармера. Називалися різні дати. Стармер кілька разів його переносив. Йому немає сенсу приїжджати як туристу. На цей час він не готовий ухвалювати рішення, які необхідні», – сказав співрозмовник видання.

Велика Британія є третім за величиною донором військової техніки Києву після США та Німеччини та з 2022 року надала або пообіцяла надати Україні 12,8 млрд фунтів стерлінгів допомоги.

Нагадаємо, The Guardian писала, що Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії.

Як повідомлялося, Велика Британія оголосила запровадження найбільшого пакета нових санкцій проти військово-промислового комплексу Росії та підтримуваних РФ груп найманців.

До слова, у межах ініціативи «Пікапи для миру» британські фермери передали Львівщині 38 позашляховиків для українських військових.

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Теги: Велика Британія ракета Володимир Зеленський

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