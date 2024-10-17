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Президент нагородив 281 нацгвардійця, 122 з них – посмертно

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент нагородив 281 нацгвардійця, 122 з них – посмертно
Орден «За мужність» – це українська державна нагорода, якою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм
фото: Офіс президента України

Президент нагородив військових Нацгвардії за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 281 військовослужбовця Національної гвардії України, 122 з яких - посмертно. Про це повідомила пресслужба НГУ  у Telegram.

«Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 281 військовослужбовця Національної гвардії України, 122 з них – посмертно», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідний указ №704/2024 від 16 жовтня 2024 року оприлюднений на сайті глави держави.

У документі вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.

Воїни удостоєні орденів Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, медалей «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя».

Нагадаємо, 1 жовтня, до Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» ще 19 військовослужбовцям. Десятьом із них – посмертно. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

 

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Теги: Володимир Зеленський президент указ Україна військові Нацгвардія державні нагороди

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