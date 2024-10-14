План перемоги України може бути представлено найближчими днями – посол

Перші подробиці плану перемоги України у війні проти РФ будуть опубліковані найближчими днями

Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії

План перемоги України у війні з Росією буде представлено незабаром. Про це заявив посол України в Німеччини Олексій Макеєв, якого цитує Tagesschau.

Дипломат в ефірі ZDF заявив, що перші подробиці плану перемоги України будуть опубліковані найближчими днями. Частина плану включає військові, дипломатичні та економічні кроки, щоб змусити Росію йти на переговори.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, коли Україна зрозуміє всі позиції партнерів та усі реальні можливості, які можуть посилити план перемоги – стратегія подальших дій стане публічною.

Як відомо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Раніше Зеленський розповів, що перший пункт плану перемоги стосується членства України в Альянсі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.