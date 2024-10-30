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США передадуть Україні 2000 позашляховиків Humvee: як вони допоможуть ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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США передадуть Україні 2000 позашляховиків Humvee: як вони допоможуть ЗСУ
Українські військові використовували Humvee і як мобільні платформи ППО
фото з відкритих джерел

Позашляховики схожі на цивільні автомобілі

Сполучені Штати Америки у рамках одного з пакетів допомоги передадуть Україні 2000 позашляховиків Humvee. ЗСУ вже мають досвід застосування їх на війні. Про це повідомляє Forbes.

Як пише видання, така кількість позашляховиків Humvee є дуже великою поставкою такої техніки. Зокрема, вони допоможуть заповнити проломи в позиціях України на фронті. А ЗСУ зможуть ефективніше просуватися до позицій російських окупантів.

Варто зауважити, що ці позашляховики схожі на цивільні автомобілі, тому це полегшує необхідність у великій підготовці перед відправкою на фронт.

За даними Forbes, Humvee відмінно вписуються в поточну оборонну стратегію України. Адже їх можна використовувати у міських умовах, де танки й артилерія менш ефективні, ніж більш компактні та маневрені позашляховики.

Також українські військові можуть використовувати Humvee для перевезення важкого озброєння. Або встановлювати на них кулемети та іншу зброю. Зокрема, деякі українські підрозділи вже трансформували їх в мобільні платформи обслуговування, завдяки чому можна проводити ремонт бронетехніки на ходу в польових умовах.

Крім того, українські військові використовували Humvee і як мобільні платформи ППО, встановлюючи на них зенітні гармати і системи боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги.

Раніше повідомлялося, що допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США. 

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Теги: військові ремонт Володимир Зеленський президент озброєння перевезення Forbes позашляховики танки фронт

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