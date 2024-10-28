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Депортація українських дітей: Зеленський дорікнув союзникам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Депортація українських дітей: Зеленський дорікнув союзникам
Окупанти викрали десятки тисяч дітей із України
скріншот відео

До коаліції, яка займається поверненням депортованих у Росію українських дітей, увійшли вже 40 держав

РФ депортувала 20 тисяч українських дітей, а повернути на батьківщину наразі вдалося менше тисячі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India.

Лідер України зазначив, що до коаліції, яка займається поверненням депортованих у Росію українських дітей, увійшли вже 40 держав, однак важливо, щоб до цього переліку доєдналися також і великі країни. 

«Десятки тисяч депортованих, у тисяч змінені імена, прізвища. Їх змусили говорити іншою мовою. Деяких, які були підлітками, вони відправили на війну проти своєї ж країни», – розповів Зеленський. 

За його даними, окупанти викрали десятки тисяч дітей із України. Утім, досі нашій країні вдалося повернути менше тисячі. 

«На жаль, дуже мало країн змогли повернути нам дітей. Як я вам сказав, це мізерна чисельність у порівнянні з кількістю дітей, яких було викрадено. Якщо 20 тисяч дітей українських депортовано, кожен лідер повинен взяти на себе відповідальність і повернути тисячу дітей. Не просто «посиділи за столом», а реально допомогли», – закликав президент. 

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (МКС) може розпочати розслідування участі Білорусі в депортації українських дітей, незважаючи на те, що Мінськ не є учасником Римського статуту. 

Раніше керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей. «За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу», – зазначила Талі.

До слова, російські спецслужби активно вербують неповнолітніх задля диверсійної роботи. 

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Теги: діти депортація Володимир Зеленський росія

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