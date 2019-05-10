Президент Філіппін виступив із величезним тарганом на плечі (відео)
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Політик пожартував, що комаху могли послати представники опозиційної Ліберальної партії
На плече президента Філіппін Родріго Дутерте під час його 90-хвилинного виступу перед сенатом заліз величезний тарган. Про це повідомляє видання Rappler.
На опублікованих кадрах помітно, що президент спочатку не звернув уваги на комаху. Але через кілька секунд до нього підбігла помічниця і спробувала скинути таргана купою паперів. Потім Дутерте прибрав його сам.
Президент пожартував, що комаху могли підіслати представники опозиційної Ліберальної партії. «Це ліберал! Це точно», – пожартував голова держави, після чого продовжив виступ.
WATCH: A cockroach crawls on #PresidentDuterte's shirt while delivering his speech during a campaign rally in Bohol. @inquirerdotnet pic.twitter.com/iW13KCQ5wc— Nestor A. Corrales (@NCorralesINQ) 8 травня 2019 р.
За інформацією CNN, в 2013-2014 роках на Філіппіни було відправлено 103 контейнера з 2450 тоннами сміття, призначеного для утилізації. Але місцеві інспектори прийшли висновку, що ці пластикові відходи не піддаються переробці. Внаслідок це сміття було оголошене незаконним, а канадська компанія, що відповідає за його перевезення, не отримала імпортної митної очистки.
Родріго Дутерте – філіппінський юрист і політик вісайського походження, президент Філіппін з 30 червня 2016 року. Обіймав посаду мера міста Давао на острів Мінданао 7 термінів, в цілому понад 22 роки. Також був віце-мером міста та членом Конгресу Філіппін.