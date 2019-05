Президент Філіппін виступив із величезним тарганом на плечі (відео)

Політик пожартував, що комаху могли послати представники опозиційної Ліберальної партії

На плече президента Філіппін Родріго Дутерте під час його 90-хвилинного виступу перед сенатом заліз величезний тарган. Про це повідомляє видання Rappler.

На опублікованих кадрах помітно, що президент спочатку не звернув уваги на комаху. Але через кілька секунд до нього підбігла помічниця і спробувала скинути таргана купою паперів. Потім Дутерте прибрав його сам.

Президент пожартував, що комаху могли підіслати представники опозиційної Ліберальної партії. «Це ліберал! Це точно», – пожартував голова держави, після чого продовжив виступ.

WATCH: A cockroach crawls on #PresidentDuterte's shirt while delivering his speech during a campaign rally in Bohol. @inquirerdotnet pic.twitter.com/iW13KCQ5wc