Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Президент Фінляндії Александар Стубб озвучив різку оцінку політики США
фото: AP

Александер Стубб оголосив про перегляд зовнішньої та безпекової політики

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Європа має визнати зміни у підходах Сполучених Штатів та те, що ідеологія зовнішньої політики нинішньої адміністрації США суперечить європейським цінностям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Під час виступу у фінському парламенті Стубб наголосив, що Фінляндія оновить свою доктрину зовнішньої та безпекової політики, щоб відобразити зміни в міжнародній ситуації. «Ми повинні чесно визнати, що Сполучені Штати зазнають змін. Змінюється їхній підхід до союзників, а також їхня зовнішня політика», – сказав він.

Водночас президент Фінляндії наголосив, що США залишаються важливим союзником. «Зовнішня політика нинішньої адміністрації США заснована на ідеології, яка суперечить нашим власним цінностям», – заявив Стубб.

Як приклади таких розбіжностей він назвав підрив чинного міжнародного порядку, діяльність поза міжнародними інститутами та применшення ролі Європи. Стубб не назвав термінів перегляду зовнішньої та оборонної політики, зазначивши, що робота з урядом лише розпочинається.

До слова, у Балтійському морі фіксують серію інцидентів із пошкодженням підводних кабелів, телекомунікаційних ліній та інших елементів критичної інфраструктури. Ці події викликали занепокоєння країн регіону щодо безпеки морських комунікацій і стабільності енергетичних та інформаційних мереж.

На цьому тлі держави Балтійського регіону спільно з інституціями Європейського Союзу активізують координацію у сфері морського спостереження. Мета таких заходів: підвищити здатність виявляти загрози, швидко реагувати на інциденти та запобігати подальшим пошкодженням критично важливих об’єктів.

