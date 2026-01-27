Головна Світ Економіка
ЄС підписав угоду про вільну торгівлю з Індією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЄС підписав угоду про вільну торгівлю з Індією
ЄС та Індія відкрили ринки для 2 мільярдів людей
фото: AP

Після майже 20 років переговорів сторони створюють найбільшу зону вільної торгівлі у світі

Європейський Союз та Індія після майже двадцяти років переговорів уклали угоду про вільну торгівлю, яка охоплюватиме ринок із понад двома мільярдами споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенція Reuters.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта перебувають з візитом у Нью-Делі, де разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді погодили фінальний текст угоди. «Ми створили зону вільної торгівлі для 2 мільярдів людей, і обидві сторони мають намір отримати економічний зиск. Ми послали світові сигнал, що співпраця на основі правил все ще дає чудові результати», – заявила фон дер Ляєн.

Угода передбачає поступове зниження індійських тарифів на автомобілі з ЄС зі 110% до 10%. Також будуть здебільшого скасовані мита на європейську продукцію, зокрема 44% на машинобудування, 22% на хімічну продукцію та 11% на фармацевтичні препарати. Сторони домовилися про скасування або значне зменшення тарифів на агропродовольчу продукцію з ЄС, що відкриває доступ європейських виробників до одного з найбільших ринків світу.

Крім того, угода надає компаніям Євросоюзу привілейований доступ до індійського ринку послуг, включно з фінансовими послугами та морським транспортом. Церемонія підписання документа запланована на вівторок, 27 січня, під час офіційного візиту керівництва ЄС до Індії.

Надалі угоду має схвалити Рада ЄС і Європейський парламент, а також ратифікувати парламент Індії. Раніше індійська державна компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd заявляла про намір переорієнтувати імпорт енергоносіїв через західні санкції проти Росії, що також посилює роль Індії у новій торговельно-економічній архітектурі.

