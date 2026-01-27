Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
фото: Варта

Франція наполягає на суворому дотриманні принципу «купуй європейське» 

Усередині Європейського Союзу виникло гостре дипломатичне протистояння щодо використання нового кредитного пакету для України обсягом  €90 млрд. Як повідомляє The Telegraph, Франція офіційно виступила проти ініціативи групи з 11 країн, які пропонують дозволити Києву купувати на ці кошти озброєння за межами блоку, зокрема британські далекобійні ракети Storm Shadow, передає «Главком».

Париж наполягає на суворому дотриманні принципу «купуй європейське» (Buy European), аргументуючи це необхідністю зміцнення стратегічної автономії ЄС та підтримки власної оборонної промисловості. Згідно з чинними правилами фінансування, дві третини коштів мають витрачатися виключно на продукцію виробників із ЄС та України. Це створює серйозну перешкоду для Києва, чиї потреби у військовій техніці неєвропейського походження у 2026 році оцінюються у  €24 млрд.

Коаліція з 11 країн (включаючи Польщу, країни Балтії, Нідерланди та Чехію) пропонує пом’якшити обмеження, щоб Україна могла отримати британські ракети, які є критично важливими для ударів по тилових об'єктах агресора. Франція відкидає цю ідею, попри те, що власні європейські запаси аналогічного озброєння обмежені.

Значна частина запиту України на «неєвропейську» зброю стосується американських систем Patriot та перехоплювачів PAC-3, альтернатив яким у ЄС наразі недостатньо для повного покриття потреб фронту.

Аналітики пов’язують жорстку позицію Емманюеля Макрона з погіршенням відносин із Вашингтоном після погроз Дональда Трампа щодо анексії Гренландії. Париж прагне максимально дистанціюватися від американського та британського оборонного впливу в Європі.

Спротив Франції викликав обурення серед північних та східних членів ЄС. До коаліції прихильників гнучкого підходу негласно схиляються ще 8 держав, зокрема Німеччина, проте офіційно вони поки не приєдналися до ініціативи.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що протягом останнього року саме Париж надає Україні приблизно дві третини всієї розвідувальної інформації, тоді як раніше ключову роль у цьому відігравали Сполучені Штати. 

Макрон наголосив, що Європа протягом останніх двох років системно перебирала на себе більшу частину відповідальності за військову підтримку України. За його словами, нині коаліція приблизно з 35 держав забезпечує Києву фінансову, військову та розвідувальну допомогу після того, як Вашингтон тимчасово скоротив свою пряму участь у постачанні зброї.

Нагадаємо, у березні 2025 року Сполучені Штати офіційно призупинили постачання зброї та передачу розвідданих Україні. Це підтвердив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Президент Дональд Трамп пояснив рішення тим, що Вашингтон хоче чітко зрозуміти готовність Києва до мирних переговорів.

На тлі цих подій європейські країни: передусім Франція, Німеччина та Велика Британія активізували власні розвідувальні та військово-технічні програми на підтримку України. Це включало як передачу даних, так і розширення навчальних та координаційних форматів.

Теги: ракета озброєння Еммануель Макрон Велика Британія Франція Європа коаліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рютте застеріг Європу від ілюзій щодо самостійної оборони без участі США
Рютте застеріг Європу від ілюзій щодо самостійної оборони без участі США
Сьогодні, 00:27
У грудні більшість російських нафтопродуктів перевозили танкери країн G7+, а не «тіньовий флот»
Росія експортує нафту танкерами країни G7+
23 сiчня, 21:39
Прем’єр Чехії Андрей Бабіш купив глобус, щоб знайти на ньому Гренландію
Прем’єр Чехії купив глобус, щоб знайти на ньому Гренландію
22 сiчня, 17:38
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
21 сiчня, 03:28
Михайло Федоров розповів своєму британському колезі про ключові цілі на посаді міністра оборони
«Посилення ППО – пріоритет №1». Федоров поговорив з британським міністром оборони
19 сiчня, 20:34
ЄС урізав нафтову стелю для Росії
ЄС посилив обмеження на експорт російської нафти
15 сiчня, 10:23
Європі Кремль дає зрозуміти – не можна розміщувати контингент в Україні
«Орєшнік» як блеф: чим насправді лякає Кремль Захід
9 сiчня, 10:58
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
7 сiчня, 08:30
Велика Британія та Франція завдали авіаудару по базі «Ісламської держави» у Сирії
Велика Британія та Франція завдали авіаудару по базі «Ісламської держави» у Сирії
4 сiчня, 03:26

Події в Україні

Пісторіус заявив, що Німеччина більше не постачатиме Україні Patriot
Пісторіус заявив, що Німеччина більше не постачатиме Україні Patriot
Губернатор Ленінградської області попросив Путіна добити Україну
Губернатор Ленінградської області попросив Путіна добити Україну
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
Російський суд випадково підтвердив знищення крейсера «Москва» українськими ракетами
Російський суд випадково підтвердив знищення крейсера «Москва» українськими ракетами
Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу
Атака на Кривий Ріг і Харків, справа Тимошенко. Головне за 26 січня 2026
Атака на Кривий Ріг і Харків, справа Тимошенко. Головне за 26 січня 2026

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua