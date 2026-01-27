Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України

Франція наполягає на суворому дотриманні принципу «купуй європейське»

Усередині Європейського Союзу виникло гостре дипломатичне протистояння щодо використання нового кредитного пакету для України обсягом €90 млрд. Як повідомляє The Telegraph, Франція офіційно виступила проти ініціативи групи з 11 країн, які пропонують дозволити Києву купувати на ці кошти озброєння за межами блоку, зокрема британські далекобійні ракети Storm Shadow, передає «Главком».

Париж наполягає на суворому дотриманні принципу «купуй європейське» (Buy European), аргументуючи це необхідністю зміцнення стратегічної автономії ЄС та підтримки власної оборонної промисловості. Згідно з чинними правилами фінансування, дві третини коштів мають витрачатися виключно на продукцію виробників із ЄС та України. Це створює серйозну перешкоду для Києва, чиї потреби у військовій техніці неєвропейського походження у 2026 році оцінюються у €24 млрд.

Коаліція з 11 країн (включаючи Польщу, країни Балтії, Нідерланди та Чехію) пропонує пом’якшити обмеження, щоб Україна могла отримати британські ракети, які є критично важливими для ударів по тилових об'єктах агресора. Франція відкидає цю ідею, попри те, що власні європейські запаси аналогічного озброєння обмежені.

Значна частина запиту України на «неєвропейську» зброю стосується американських систем Patriot та перехоплювачів PAC-3, альтернатив яким у ЄС наразі недостатньо для повного покриття потреб фронту.

Аналітики пов’язують жорстку позицію Емманюеля Макрона з погіршенням відносин із Вашингтоном після погроз Дональда Трампа щодо анексії Гренландії. Париж прагне максимально дистанціюватися від американського та британського оборонного впливу в Європі.

Спротив Франції викликав обурення серед північних та східних членів ЄС. До коаліції прихильників гнучкого підходу негласно схиляються ще 8 держав, зокрема Німеччина, проте офіційно вони поки не приєдналися до ініціативи.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що протягом останнього року саме Париж надає Україні приблизно дві третини всієї розвідувальної інформації, тоді як раніше ключову роль у цьому відігравали Сполучені Штати.

Макрон наголосив, що Європа протягом останніх двох років системно перебирала на себе більшу частину відповідальності за військову підтримку України. За його словами, нині коаліція приблизно з 35 держав забезпечує Києву фінансову, військову та розвідувальну допомогу після того, як Вашингтон тимчасово скоротив свою пряму участь у постачанні зброї.

Нагадаємо, у березні 2025 року Сполучені Штати офіційно призупинили постачання зброї та передачу розвідданих Україні. Це підтвердив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Президент Дональд Трамп пояснив рішення тим, що Вашингтон хоче чітко зрозуміти готовність Києва до мирних переговорів.

На тлі цих подій європейські країни: передусім Франція, Німеччина та Велика Британія активізували власні розвідувальні та військово-технічні програми на підтримку України. Це включало як передачу даних, так і розширення навчальних та координаційних форматів.