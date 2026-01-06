«Ми – наддержава». США повертаються до політики сили?

Чого очікувати від нової стратегії США з нацбезпеки

«Ми – наддержава, і ми будемо поводитися як наддержава». Після операції у Венесуелі у США очікувано активізувались дискусії про наміри Трампа щодо Гренландії. Днями президент знову заявив, що США потребують Гренландію задля своєї безпеки – через китайські та російські кораблі біля її берегів. У контексті цього на CNN відбулась знакова розмова зі Стівеном Міллером, одним з найближчих радників Трампа. Короткий переказ:

Джейк Таппер, ведучий: Чи можете ви виключити, що США коли-небудь спробують захопити Гренландію силою?

Стівен Міллер: Президент уже кілька місяців чітко заявляє, що Гренландія має бути частиною США. Це офіційна позиція уряду Сполучених Штатів.

Таппер: Але чи можете ви сказати, що військових дій проти Гренландії не буде?

Міллер: Це не були б військові дії проти Гренландії. Населення Гренландії – 30 тисяч людей (насправді – 56 тисяч). Справжнє питання в тому, на якій підставі Данія заявляє про контроль над Гренландією? Яка основа її територіальних претензій? США є провідною силою НАТО. Для того, щоб ми гарантували безпеку Арктики та захищали інтереси НАТО, очевидно, що Гренландія має бути частиною США.

Таппер: Тож ви не можете виключити, що США застосують військову силу для захоплення Гренландії?

Міллер: Я розумію, що ви дуже стараєтесь витягнути з мене заголовок. Але немає потреби навіть думати про це в контексті військової операції. Ніхто не буде воювати зі США за майбутнє Гренландії. У цьому немає жодного сенсу.

Tapper: Can you rule out that the US is is ever going to try to take Greenland by force?



Steve Miller: The President has been clear for months that Greenland should be part of the US...It wouldn't be a military action...Nobody is going to fight the US militarily over Greenland. pic.twitter.com/6A6C1EGJ8a — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 6, 2026

Далі ведучий перейшов до іншої теми і запитав про Венесуелу – але відповідь Міллера насправді була про значно більше.

«Можна скільки завгодно говорити про міжнародні ввічливості та інше, але ми живемо у реальному світі, яким керує сила, яким керує міць, яким керує влада. Ми – наддержава, і за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава. Абсурдно дозволяти, щоб країна на нашому задньому дворі ставала постачальником ресурсів для наших противників, а не для нас. Щоб її використовували як актив проти Сполучених Штатів, а не на користь Сполучених Штатів. Доктрина Монро і доктрина Трампа зводяться до одного: захисту національних інтересів Америки».

Коментарі Міллера віддзеркалюють принципи, викладені в новій стратегії США з нацбезпеки, і дуже чітко пояснюють логіку чинної адміністрації. 5 січня Державний департамент поширив фотографію Трампа з написом: «Це наша півкуля, і президент Трамп не дозволить, щоб нашій безпеці загрожували». Ці слова – не лише про Венесуелу. І думаю, що цього року ми будемо чути їх значно частіше.