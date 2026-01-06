«Ми – наддержава». США повертаються до політики сили?
Чого очікувати від нової стратегії США з нацбезпеки
«Ми – наддержава, і ми будемо поводитися як наддержава». Після операції у Венесуелі у США очікувано активізувались дискусії про наміри Трампа щодо Гренландії. Днями президент знову заявив, що США потребують Гренландію задля своєї безпеки – через китайські та російські кораблі біля її берегів. У контексті цього на CNN відбулась знакова розмова зі Стівеном Міллером, одним з найближчих радників Трампа. Короткий переказ:
Джейк Таппер, ведучий: Чи можете ви виключити, що США коли-небудь спробують захопити Гренландію силою?
Стівен Міллер: Президент уже кілька місяців чітко заявляє, що Гренландія має бути частиною США. Це офіційна позиція уряду Сполучених Штатів.
Таппер: Але чи можете ви сказати, що військових дій проти Гренландії не буде?
Міллер: Це не були б військові дії проти Гренландії. Населення Гренландії – 30 тисяч людей (насправді – 56 тисяч). Справжнє питання в тому, на якій підставі Данія заявляє про контроль над Гренландією? Яка основа її територіальних претензій? США є провідною силою НАТО. Для того, щоб ми гарантували безпеку Арктики та захищали інтереси НАТО, очевидно, що Гренландія має бути частиною США.
Таппер: Тож ви не можете виключити, що США застосують військову силу для захоплення Гренландії?
Міллер: Я розумію, що ви дуже стараєтесь витягнути з мене заголовок. Але немає потреби навіть думати про це в контексті військової операції. Ніхто не буде воювати зі США за майбутнє Гренландії. У цьому немає жодного сенсу.
Далі ведучий перейшов до іншої теми і запитав про Венесуелу – але відповідь Міллера насправді була про значно більше.
«Можна скільки завгодно говорити про міжнародні ввічливості та інше, але ми живемо у реальному світі, яким керує сила, яким керує міць, яким керує влада. Ми – наддержава, і за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава. Абсурдно дозволяти, щоб країна на нашому задньому дворі ставала постачальником ресурсів для наших противників, а не для нас. Щоб її використовували як актив проти Сполучених Штатів, а не на користь Сполучених Штатів. Доктрина Монро і доктрина Трампа зводяться до одного: захисту національних інтересів Америки».
Коментарі Міллера віддзеркалюють принципи, викладені в новій стратегії США з нацбезпеки, і дуже чітко пояснюють логіку чинної адміністрації. 5 січня Державний департамент поширив фотографію Трампа з написом: «Це наша півкуля, і президент Трамп не дозволить, щоб нашій безпеці загрожували». Ці слова – не лише про Венесуелу. І думаю, що цього року ми будемо чути їх значно частіше.
Читайте також:
- Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
- Події у Венесуелі. Що отримала в результаті Росія?
- Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
- За Венесуелою – Гренландія? Скриньку Пандори в Арктиці відкрито
- Сигнал Трампа з Венесуели. Наступний рік може стати для РФ останнім
- Спецоперація США у Венесуелі вражає, але й лякає
- Події у Венесуелі. Чому не треба аплодувати Трампу
Коментарі — 0