Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

«Ми – наддержава». США повертаються до політики сили?

glavcom.ua
20 січня 2025 року Трамп у своїй інавгураційній промові заявив, що США повернуть собі Панамський канал
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com, reuters.com

Чого очікувати від нової стратегії США з нацбезпеки

«Ми – наддержава, і ми будемо поводитися як наддержава». Після операції у Венесуелі у США очікувано активізувались дискусії про наміри Трампа щодо Гренландії. Днями президент знову заявив, що США потребують Гренландію задля своєї безпеки – через китайські та російські кораблі біля її берегів. У контексті цього на CNN відбулась знакова розмова зі Стівеном Міллером, одним з найближчих радників Трампа. Короткий переказ:

Джейк Таппер, ведучий: Чи можете ви виключити, що США коли-небудь спробують захопити Гренландію силою?

Стівен Міллер: Президент уже кілька місяців чітко заявляє, що Гренландія має бути частиною США. Це офіційна позиція уряду Сполучених Штатів.

Таппер: Але чи можете ви сказати, що військових дій проти Гренландії не буде?

Міллер: Це не були б військові дії проти Гренландії. Населення Гренландії – 30 тисяч людей (насправді – 56 тисяч). Справжнє питання в тому, на якій підставі Данія заявляє про контроль над Гренландією? Яка основа її територіальних претензій? США є провідною силою НАТО. Для того, щоб ми гарантували безпеку Арктики та захищали інтереси НАТО, очевидно, що Гренландія має бути частиною США.

Таппер: Тож ви не можете виключити, що США застосують військову силу для захоплення Гренландії?

Міллер: Я розумію, що ви дуже стараєтесь витягнути з мене заголовок. Але немає потреби навіть думати про це в контексті військової операції. Ніхто не буде воювати зі США за майбутнє Гренландії. У цьому немає жодного сенсу.

Далі ведучий перейшов до іншої теми і запитав про Венесуелу – але відповідь Міллера насправді була про значно більше.

«Можна скільки завгодно говорити про міжнародні ввічливості та інше, але ми живемо у реальному світі, яким керує сила, яким керує міць, яким керує влада. Ми – наддержава, і за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава. Абсурдно дозволяти, щоб країна на нашому задньому дворі ставала постачальником ресурсів для наших противників, а не для нас. Щоб її використовували як актив проти Сполучених Штатів, а не на користь Сполучених Штатів. Доктрина Монро і доктрина Трампа зводяться до одного: захисту національних інтересів Америки».

Коментарі Міллера віддзеркалюють принципи, викладені в новій стратегії США з нацбезпеки, і дуже чітко пояснюють логіку чинної адміністрації. 5 січня Державний департамент поширив фотографію Трампа з написом: «Це наша півкуля, і президент Трамп не дозволить, щоб нашій безпеці загрожували». Ці слова – не лише про Венесуелу. І думаю, що цього року ми будемо чути їх значно частіше.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Данія Гренландія Дональд Трамп США

Остап Яриш

«Ми – наддержава». США повертаються до політики сили?
«Ми – наддержава». США повертаються до політики сили?
Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Протистояння Адміністрації Трампа з Конгресом
Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Протистояння Адміністрації Трампа з Конгресом
28 пунктів мирного плану. Трамп отримав хвилю критики від соратників
28 пунктів мирного плану. Трамп отримав хвилю критики від соратників
У Вашингтоні висадився десант РПЦ
У Вашингтоні висадився десант РПЦ
Новий мер Нью-Йорка – комуніст?
Новий мер Нью-Йорка – комуніст?
Гарні новини з Вашингтону для України
Гарні новини з Вашингтону для України

