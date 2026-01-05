США оголосили Західну півкулю зоною своїх виняткових інтересів

Трамп зауважив, що хоче бачити біля США стабільні держави, які б дозволяли безперешкодно видобувати нафту

Держдепартамент Сполучених Штатів офіційно підтвердив стратегічний пріоритет регіону для Вашингтона, визначивши Західну півкулю сферою своїх інтересів, передає «Главком».

Відповідна заява з’явилася в офіційних соцмережах відомства на тлі ескалації в Латинській Америці, спричиненої арештом венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. У своїх повідомленнях США надіслали суворі попередження низці країн, зокрема Ірану, Мексиці, Колумбії та Кубі.

Своєю чергою, президент Дональд Трамп наголосив на бажанні бачити в регіоні стабільні держави, які б дозволяли безперешкодно видобувати нафту. Глава Білого дому підкреслив, що відтепер американське лідерство в цій частині світу є незаперечним.

Поточна риторика адміністрації США вказує на суттєве посилення зовнішньої політики. Після затримання Мадуро Вашингтон чітко дає зрозуміти, що готовий до рішучих кроків і прямого впливу задля безкомпромісного захисту власних інтересів у регіоні.

Раніше Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів надати підтримку кубинському народу, водночас підкресливши, що наразі не розглядає можливість проведення військової операції проти острова. На думку американського лідера, кубинська влада не втримає позицій через критичний стан країни.

Трамп зазначив, що Куба завжди перебувала у фінансовій залежності від Венесуели. Кубинська сторона забезпечувала захист режиму Ніколаса Мадуро в обмін на економічну допомогу, проте, за словами президента США, ця стратегія виявилася провальною.

Повідомлялося, що після спецоперації США у Венесуелі, де було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину за звинуваченням в організації наркотероризму, американський президент Дональд Трамп натякнув на можливу інтервенцію в Мексику, де, за його словами, правлять наркокартелі.

Відповідаючи на запитання, чи мав на меті напад у Венесуелі надіслати сигнал президентці Мексики Клаудії Шейнбаум, американський президент відповів: «Ми дуже дружимо з нею, вона хороша жінка. Але Мексикою керують картелі, а не вона».

