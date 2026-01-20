США вводять тарифи проти восьми країн через Гренландію: хто постраждає найбільше

Трамп пообіцяв запровадити додаткові мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії

Під ударом через нові мита опиняться автомобільна галузь, енергетика, фармацевтика

Президент США Дональд Трамп погрожує підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит, повідомляє «Главком».

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.

Автомобілі

Європейські автомобільні гіганти, які минулого року сильно постраждали від мінливої торговельної політики Трампа, знову можуть опинитися під ударом. Автомобільний сектор широко вважається вкрай вразливим до мит, особливо з огляду на високий рівень глобалізації ланцюгів поставок і значну залежність від виробничих операцій у Північній Америці.

Акції німецьких компаній Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz Group у понеділок вранці, 19 січня, торгувалися з пониженням більш ніж на 2,5%, а акції Stellantis, що котируються на Міланській біржі, знизилися приблизно на 2,1%.

Мохіт Кумар, головний європейський економіст Jefferies, заявив, що мита Трампа явно є негативним фактором для економічних перспектив Німеччини, країни, яка традиційно вважається двигуном зростання Європи.

З восьми європейських країн, яким загрожують мита Трампа, Німеччина, за даними статистичного бюро ЄС Eurostat, має найбільший торговельний профіцит з США, за нею йдуть Франція та Велика Британія.

Розкіш

Акції компаній сектора розкоші в першому кварталі минулого року вважалися значною мірою захищеними від торговельних напружень між США і ЄС, з огляду на їхню міцну цінову політику і здатність перекладати додаткові витрати на споживачів. Однак аналітики попередили, що перспектива введення мит, яка може спричинити більш широкий економічний спад, може мати побічні ефекти навіть для найзаможніших покупців.

Поряд з сімома іншими європейськими країнами, запропоновані Трампом мита виокремлюють Францію, де розташовані такі лідери галузі, як LVMH і Kering. Акції LVMH і Kering в понеділок вранці, 19 січня, впали приблизно на 3,5% і 2,6%. Акції інших люксових груп, включаючи швейцарську Richemont, італійську Brunello Cucinelli і британську Burberry, також торгувалися з пониженням.

Фармацевтика

Європейський фармацевтичний сектор може зазнати значного впливу від запропонованих тарифів США, враховуючи, що ліки та фармацевтичні продукти є найбільшим експортним товаром ЄС до США.

За даними Євростату, експорт фармацевтичних продуктів з ЄС до США за перші три квартали минулого року склав 84,4 млрд євро, випередивши експорт машин і механічних деталей (68,3 млрд євро) та органічних хімікатів (66,3 млрд євро) за той самий період.

Деякі з найбільших європейських компаній цього сектору дещо подешевшали після останніх погроз Трампа щодо введення мит у понеділок вранці, 19 січня. Акції датської компанії Novo Nordisk подешевшали на 2,1%, швейцарської Roche – на 0,3%, а французької Sanofi – на 0,9% на початку торгів. Водночас акції швейцарської Novartis подорожчали на 0,3%.

Енергетика

Європейські нафтогазові акції також можуть опосередковано постраждати від останніх погроз Трампа щодо введення мит через такі фактори, як слабший світовий попит, нижчі ціни на нафту та збільшення витрат на логістику. Останнім часом ціни на нафту дещо знизилися на тлі посилення побоювань щодо торговельної війни між США та Європою і її можливого впливу на світовий попит.

Норвезька компанія Equinor була серед енергетичних акцій, які очолили падіння в секторі в понеділок, 19 січня, знизившись приблизно на 3,4%. Французька TotalEnergies, британська Shell і BP впали відповідно на 1% і 1,5%.

Засновник і керуючий Tanto Capital Озан Озкурал заявив, що останні погрози Трампа щодо введення мит не повинні були стати несподіванкою, і попередив про широкий вплив на європейські сектори. Він переконаний, що це вплине на ціни на нафту, ціни на сировинні товари, фондові ринки, ринки боргових зобов'язань, приватні кредити тощо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією навколо Гренландії. На тлі «гренландської кризи», яка 20 січня 2026 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив у Давосі, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона.