Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»
Тома Портес розкритикував Дональда Трампа
фото: Reuters

Чемпіонату світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року

Член національних зборів Франції Тома Портес закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Раніше колишній головний тренер збірних Камеруну, Сенегалу та Гани Клод ле Руа запропонував бойкотувати турнір.

«Клод ле Руа правий.

Зважаючи на фашистську поведінку Дональда Трампа, що включає викрадення глави держави, загрозу вторгнення в інші країни, підтримку геноциду та заборону віз як мінімум для 13 країн, які мають право на участь у чемпіонаті світу з футболу, необхідно організувати масовий бойкот чемпіонату світу, якщо він має пройти на території Сполучених Штатів.

ФІФА має вимагати, щоб там не проводилися жодні матчі!», – написав Портес в Х.

Чемпіонату світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не підтримають контроль Сполучених Штатів над Гренландією. 

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на українські міста, протести у Данії та Гренландії: головне за ніч
Атака на українські міста, протести у Данії та Гренландії: головне за ніч
18 сiчня, 05:52
Трамп запровадив 25% мита для всіх торговельних партнерів Ірану
Трамп запровадив 25% мита для всіх торговельних партнерів Ірану
13 сiчня, 00:26
Трамп привернув увагу новою деталлю свого гардероба
Трамп привернув увагу новою деталлю свого гардероба
10 сiчня, 07:42
Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розробила триетапний план дій для Венесуели
Рубіо: США мають триетапний план для Венесуели
8 сiчня, 01:42
Росія різко розкритикувала дії США після того, як американські військові захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1) під російським прапором в Атлантичному океані поблиз
Російський депутат назвав захоплення танкера США «відвертим піратством»
8 сiчня, 00:59
Єгор проводить третій сезон у складі «бджіл»
Ярмолюк уперше забив в Англійській Прем'єр-лізі
8 сiчня, 00:03
3 січня США провели масштабну операцію, унаслідок якої було затримано очільника Венесуели Ніколаса Мадуро
Polymarket відмовився виплачувати мільйони за ставками на вторгнення США у Венесуелу
7 сiчня, 18:18
На тлі ввічливості Трампа чітко простежувалася риторика, що більше тиснула на Київ, ніж змушувала Москву поступатися
Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN
30 грудня, 2025, 03:24
Німецьке видання Bild розкритикувало офіційне різдвяне привітання Білого дому
Ніби на похорон: різдвяна листівка Трампа та Меланії засмутила американців
25 грудня, 2025, 08:56

Новини

Тер Штеген тимчасово залишив «Барселону» заради іншого клубу з Каталонії
Тер Штеген тимчасово залишив «Барселону» заради іншого клубу з Каталонії
Латвійські канали вмикатимуть рекламу під час виступу росіян на Олімпіаді-2026
Латвійські канали вмикатимуть рекламу під час виступу росіян на Олімпіаді-2026
Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»
Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»
Два клуби достроково втратили шанси на участь у плейоф Ліги чемпіонів
Два клуби достроково втратили шанси на участь у плейоф Ліги чемпіонів
У Португалії невідомий чоловік підпалив статую Роналду
У Португалії невідомий чоловік підпалив статую Роналду
Визначився перший учасник 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів
Визначився перший учасник 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua