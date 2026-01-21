Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»

Чемпіонату світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року

Член національних зборів Франції Тома Портес закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Раніше колишній головний тренер збірних Камеруну, Сенегалу та Гани Клод ле Руа запропонував бойкотувати турнір.

«Клод ле Руа правий.

Зважаючи на фашистську поведінку Дональда Трампа, що включає викрадення глави держави, загрозу вторгнення в інші країни, підтримку геноциду та заборону віз як мінімум для 13 країн, які мають право на участь у чемпіонаті світу з футболу, необхідно організувати масовий бойкот чемпіонату світу, якщо він має пройти на території Сполучених Штатів.

ФІФА має вимагати, щоб там не проводилися жодні матчі!», – написав Портес в Х.

Чемпіонату світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не підтримають контроль Сполучених Штатів над Гренландією.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.