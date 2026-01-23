Заморожені активи на потреби Москви: Зеленський відреагував на плани РФ

Україна боротиметься за використання всіх заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський назвав дивними ініціативи російського диктатора Володимира Путіна, який пропонує використати заморожені в США російські активи на суму $5 млрд в інтересах Москви. Про це він зауважив під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

«Безумовно, ми будемо боротись і це абсолютно справедливо щодо використання всіх заморожених російських активів. Чому? Тому що Росія є агресором, це визнано всім світом. Вони розпочали цю війну. Тому в цій ситуації ми відновлюємось після наслідків агресії Росії. Ми говорили американцям і про ці 5 млрд неодноразово, що ми розраховуємо, щоб їх використовувати для відновлення саме України, бо постраждала Україна», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Виглядає трішки дивно. Росія – сторона-агресор, і вона просить десь гроші, заморожені нехай навіть, але вони заморожені через їх агресію, і вони хочуть їх використовувати для відновлення своєї частини. Вони почали «СВО», як вони називають, хоча це війна, вони все це розпочали. Виглядає, чесно кажучи, нонсенсом, дивно виглядає».

Також раніше Путін заявляв, що Москва розглядає можливість спрямувати $1 млрд заморожених активів як внесок за участь у Раді миру. Трамп прокоментував цю ініціативу.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп назвав цю ідею «цікавою», водночас наголосивши, що не володіє всією інформацією.