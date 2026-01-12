Головна Світ Політика
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані

Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Трамп розглядає низку потенційних військових варіантів в Ірані

Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація стежить за протестами в Ірані та продовжує зважувати можливі військові варіанти. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Здається, деякі люди загинули, але їх не слід було вбивати. Це жорстокі люди, якщо їх назвати лідерами. Я не знаю, чи їхні лідери просто правлять за допомогою насильства, але ми дуже серйозно до цього ставимося. Військові розглядають це питання, і ми розглядаємо кілька дуже сильних варіантів. Ми будемо рішучими», – сказав Трамп журналістам. 

Трамп розглядає низку потенційних військових варіантів в Ірані та нещодавно був проінформований про різні плани втручання.

Крім того, Трамп заявив, що його адміністрація може поговорити з Ілоном Маском про надання іранцям доступу до Starlink, супутникового інтернет-сервісу технологічного мільярдера.

На запитання про те, як Сполучені Штати відреагують, якщо Іран завдасть удару по американських військових базах, Трамп відповів: «Ми завдамо їм ударів на рівні, якого вони ніколи раніше не зазнавали».

Водночас в адміністрації є побоювання, що військові удари можуть мати зворотний ефект та підірвати протести. За словами чиновників, побоювання полягають у тому, що удари можуть мати непередбачуваний ефект згуртування іранського народу на підтримку уряду або спонукати Іран до застосування власної військової сили у відповідь.

Як відомо, уряд Ірану запровадив триденну національну жалобу в пам'ять про загиблих під час нещодавніх заворушень, які офіційний Тегеран кваліфікує як «акти насильства проти нації». 

У недільній заяві Кабінету міністрів загиблих представників силових структур назвали «мучениками Національного руху опору іранців проти Америки та сіоністського режиму». Державні медіа порівнюють дії протестувальників із тактикою терористів ІДІЛ, стверджуючи, що рівень насильства проти цивільних, сил безпеки та напіввійськових формувань «Басідж» став безпрецедентним для країни.

Нагадаємо, масові протести в Ірані, спровоковані стрімкою інфляцією, продовжуються. За інформацією американської організації HRANA, лише за останні 15 днів жертвами сутичок стали щонайменше 490 учасників протесту, а кількість заарештованих перевищила 10 тисяч осіб. Реальну кількість жертв наразі неможливо встановити через повну інформаційну блокаду та відключення інтернету по всій країні. 

Свідки повідомляють про жахливі методи придушення протестів. Силовики застосовують військову вогнепальну зброю проти мирного населення. Очевидці повідомляють про загибель дітей та переповнені морги лікарень, де тіла вбитих лежать просто на підлозі.

