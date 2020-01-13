Президент Ірану підписав закон про внесення Пентагону в список терористичних організацій



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Хасан Рухані підписав закон, що вносить в список терористичних організацій Пентагон і Збройні сили США

США раніше визнали терористичною організацією Корпус вартових іранської революції

Президент Ірану Хасан Рухані підписав закон, що вносить в список терористичних організацій Пентагон і Збройні сили США, передає агентство Tasnim.

Відповідні поправки були раніше одноголосно схвалені парламентом Ірану після того, як 3 січня в результаті американського ракетного удару в Багдаді був убитий командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймані.

В поправці, прийнятій парламентом, також вказувалося, що терористами також повинні вважатися всі особи, причетні до вбивства Сулеймані.

Поправки, які відносять Пентагон і Збройні сили США до терористичних організацій, вносяться в іранський закон про «Контрзаходи щодо США». Раніше статус терористичної організації за цим законом було присвоєно Центральному командуванню збройних сил США.

США раніше визнали терористичною організацією Корпус вартових іранської революції. Також американські санкції діють відносно окремих керівників по відношенню до фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції.

Як повідомлялось, у парламенті Ірану заявили, що збитий помилково український літак є величезною втратою, але ця обставина не затьмарює заслуги Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) перед Іраном.