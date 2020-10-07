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    У світі

    Трамп наказав розсекретити документи про зв’язки з РФ та листи Клінтон

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    Трамп наказав розсекретити документи про зв’язки з РФ та листи Клінтон

    Трамп доручив не вилучати будь-яку конфіденційну інформацію

    Президент США Дональд Трамп наказав розсекретити документи, які стосуються розслідування зв’язків з Росією, а також скандалу з електронною поштою його конкурентки на виборах 2016 року Хілларі Клінтон. 

    Про це американський глава написав у своєму Twitter.

    Він назвав обдурювання Росією найбільшим політичним злочином в американській історії.

    «Я повною мірою дозволив розсекретити цілком все без винятку документи, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії – пов'язаного з Росією обдурювання. Точно так само це стосується і скандалу з електронними повідомленнями Гілларі Клінтон. І ніяких вилучень конфіденційної інформації!» – написав Трамп.

    До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

    Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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