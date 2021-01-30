Президент Литви висунув Тіхановську на Нобелівську премію миру

Номінації на Нобелівську премію миру цього року мають бути закриті 31 січня, а переможця планується оголосити в листопаді

Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Науседа висунув кандидатуру Тіхановську, яка живе в Литві з тих пір, як покинула Білорусь, щоб продемонструвати свою підтримку білоруському демократичного руху і його вимогу про вільні вибори.

Масові акції протесту почалися у Білорусі після того, як президент Олександр Лукашенко заявив про перемогу над Тихановською. Ці протести тривають до нині, а більшість представників білоруської опозиції за різними обвинуваченнями опинилися у місцях несвободи.

Минулого тижня Світлана Тіхановська закликала Європейський Союз та США бути «сміливішими та сильнішими» у своїх діях щодо припинення правління Лукашенко.

Номінації на Нобелівську премію миру цього року мають бути закриті 31 січня, а переможця планується оголосити в листопаді. Висунути кандидатури на нагороду можуть тисячі людей, включаючи членів національних парламентів, колишніх лауреатів та провідних науковців. Переможцем минулого року стала Всесвітня продовольча програма ООН.

Раніше Світлана Тіхановська також неодноразово заявляла про те, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

Нагадаємо, що три опозиціонерки із Білорусі були номіновані на премію Сахарова.