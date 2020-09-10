Три опозиціонерки із Білорусі були номіновані на премію Сахарова

Їхні кандидатури запропонувала політична сила «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» (S&D)

У Європарламенті номінували білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало на премію імені Сахарова – відзнака у сфері прав людини Європарламенту. Про це оголосила група соціал-демократів Європарламенту.

«Під враженням від загальнонаціональних мирних продемократичних протестів, які проходять у Білорусі з 9 серпня, ми твердо переконані в тому, що премією Сахарова цього року повинні бути відзначені хоробрі жінки Білорусі, які борються за свободу і демократію у своїй країні. Нас особливо надихають три жінки, які очолили кампанію масової опозиції на президентських виборах минулого місяця в спробі повалити автократичного диктатора Олександра Лукашенка», – йдеться в заяві.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною нагородою Європейського парламенту. Вона заснована в 1988 році і вручається в чотирьох сферах, зокрема у сфері захисту прав людини і її основних свобод.

Відомо, що крайній термін висунення кандидатур – 17 вересня, тоді три кандидати мають бути включені в короткий список 12 жовтня, а остаточне рішення щодо цьогорічного лауреата буде ухвалене 22 жовтня.

Як відомо, головна суперниця президента Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська була вивезена спецслужбами країни в Литву, де на цей момент і знаходиться. Влада країни їй надала житло й охорону.