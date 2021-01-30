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    У світі

    Рух Black Lives Matter номінували на Нобелівську премію

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    Рух Black Lives Matter номінували на Нобелівську премію - Рух Black Lives Matter номінували на Нобелівську премію
    Рух Black Lives Matter номінували на Нобелівську премію

    Рух Black Lives Matter активізувався в США наприкінці травня 2020 року

    Рух проти расизму Black Lives Matter було номіновано на Нобелівську премію миру 2021 року.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Норвезький парламентарій Петтер Ейде пояснив висунення на преміювання тим, що рух змусив країни за межами США боротися з расизмом поміж своєї громадськості.

    «Я вважаю, що одна з ключових проблем, з якими ми стикаємося не тільки в Америці, але також і в Європі, і Азії, це посилення конфлікту, заснованого на нерівності. Black Lives Matter став дуже важливим всесвітнім рухом у боротьбі з расовою несправедливістю. Активісти домоглися величезного успіху в підвищенні глобальної усвідомленості та поінформованості на рахунок расової несправедливості», – вважає Ейде.

    Він додав, що учасникам руху вдалося мобілізувати людей з усіх соціальних груп, а не тільки афроамериканців. І цим рух відрізнявся від своїх попередників.

    Рух Black Lives Matter активізувався в США наприкінці травня 2020 року – після смерті афроамериканця Джорджа Флойда опісля його затримання.

    Теги: США активісти Нобелівська премія премія
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