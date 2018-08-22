Президент нагородив убитого в Харкові патрульного орденом «За мужність»



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Дмитра Кірієнка застрелили в ніч на 20 серпня

Дмитра Кірієнка посмертно нагороджено за особисту мужність, виявлену у боротьбі зі злочинністю та самовіддане виконання службового обов’язку

Президент Петро Порошенко нагородив орденом «За мужність» посмертно харківського поліцейського Дмитра Кірієнка, якого вбили під міською радою Харкова.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«За особисту мужність, виявлену у боротьбі зі злочинністю, самовіддане виконання службового обов’язку постановляю: Нагородити орденом «За мужність» III ступеня Кірієнка Дмитра Олександровича – інспектора управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції (посмертно)», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що аналогічним орденом, але не посмертно, нагороджується інспектор управління патрульної поліції в Харківській області Олександр Ростовський.

Як відомо, в ніч на 20 серпня чоловік влаштував стрільбу біля будівлі Харківської міськради. Він смертельно поранив поліцейського і важко поранив охоронця, а також стріляв у бік машини, що проїздила повз міськраду.

Чоловіка було застрелено поліцейськими. «Стрільцем» виявився місцевий житель Олександр Поярков.

За версією слідства, перед нападом на міськраду чоловік під впливом алкоголю під час сварки застрелив свою дружину. Вилучені на місці злочину гільзи аналогічні знайденим після нападу на мерію

22 серпня у Харкові більше тисячі правоохоронців провели в останню путь патрульного Дмитра Кірієнка.