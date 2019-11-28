Президент підписав зміни до закону про держзакупівлі для анбандлінгу



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Володимир Зеленський підписав зміни в закон про держзакупівлі для подальшого анбандлінгу «Нафтогазу»

Анбандлінг «Нафтогазу» — це необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу»

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон було підписано у четвер, 28 листопада.

Закон у рамках відділення оператора ГТС дозволяє в зобов'язаннях, які виникли на підставі договорів про закупівлі НАК «Нафтогаз Україна», у той же час замінити сторону за умови, якщо новий замовник пройшов сертифікацію. Заміна сторони в таких зобов'язаннях проводиться в порядку, який встановлений нормами Цивільного кодексу.

Також протягом трьох місяців після набрання чинності закону замовник, який буде здійснювати або здійснює транспортування газу, буде мати право укладати договори про закупівлю товарів і послуг з «Нафтогазом» без застосування процедур, які передбачені у законі про державні закупівлі.

До слова, у середині листопада Президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг НАК «Нафтогаз України».

Анбандлінг «Нафтогазу» — це необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.