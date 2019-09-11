Президент представив нового міністра закордонних справ



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Володимир Зеленський представив колективу Міністерства закордонних справ нового очільника – Вадима Пристайка Фото: president.gov.ua

Зеленський зазначив, що дипломати добре знають Пристайка, і підкреслив, що задоволений його роботою на посаді заступника керівника Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства закордонних справ нового очільника відомства – Вадима Пристайка. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Звертаючись до працівників МЗС біля будівлі міністерства, глава держави зауважив, що радий особисто познайомитися з українським дипломатичним «військом».

«Ви чудово знаєте, що відбувається у нашій країні та поза її межами. Одна з найголовніших війн – це дипломатична. Хочу подякувати вам за те, що ви кожного дня, з ранку до вечора, а часом і вночі, бороните Україну. Поважаю вашу роботу і впевнений, що ви справді професіонали», – наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що дипломати добре знають Вадима Пристайка, і підкреслив, що задоволений його роботою на посаді заступника керівника Офісу президента України.

«Я з ним працюю близько чотирьох місяців. Дуже задоволений нашою роботою. Часом є складні рішення і складні розмови. Були телефонні розмови з дуже складними людьми – нам потрібно було вирішувати за одну секунду, і я бачив, як це робив Вадим, як він мені справді дуже допомагав», – поділився Глава держави.

Президент висловив упевненість, що під керівництвом Вадима Пристайка Міністерство закордонних справ України та українська дипломатія вийдуть на ще більш високий рівень.

Зі свого боку очільник МЗС зазначив, що сьогодні біля будівлі міністерства зібралася лише частина дипломатичного «війська» – ті, хто перебувають у тилу. А тих, хто нині на «передовій», – удвічі більше

«Ваше «військо» (дипломатичне, – ред.) навчене, дисципліноване, досвідчене й готове до застосування. Будь ласка, розраховуйте на нас. Ми вдячні за увагу та повагу до нашого відомства. Ми цінуємо все», – сказав Вадим Пристайко.