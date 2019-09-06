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    Політика

    Пристайко: Росія за п’ять років не виконала жодного свого зобов’язання

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    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко&nbsp; - Пристайко: Росія за п’ять років не виконала жодного свого зобов’язання
    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 

    «Ми докладаємо всіх зусиль з нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні», запевнив глава МЗС

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що Росія не виконала жодного свого зобов’язання за Мінськими домовленостями.

    Про це він написав у своєму Twitter в річницю підписання Мінських угод.

    Голова МЗС також відзначив, що Україна і міжнародні партнери докладають зусиль, щоб домогтися прориву в цьому питанні.

    «П’ять років тому Росія підписала Мінський протокол. З тих пір ми втратили 14 тисяч наших людей. Росія не виконала жодного свого зобов’язання. Ми докладаємо всіх зусиль з нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні. 24/7”, – написав Пристайко.

    Нагадаємо, в ніч проти вівторка зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки завершили переговори в Берліні.

    Згодом Пристайко розповів про «нормандські» переговори в Берліні.

    На зустрічі йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

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