Пристайко: Росія за п’ять років не виконала жодного свого зобов’язання



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

«Ми докладаємо всіх зусиль з нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні», запевнив глава МЗС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що Росія не виконала жодного свого зобов’язання за Мінськими домовленостями.

Про це він написав у своєму Twitter в річницю підписання Мінських угод.

Голова МЗС також відзначив, що Україна і міжнародні партнери докладають зусиль, щоб домогтися прориву в цьому питанні.

«П’ять років тому Росія підписала Мінський протокол. З тих пір ми втратили 14 тисяч наших людей. Росія не виконала жодного свого зобов’язання. Ми докладаємо всіх зусиль з нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні. 24/7”, – написав Пристайко.

Нагадаємо, в ніч проти вівторка зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки завершили переговори в Берліні.

Згодом Пристайко розповів про «нормандські» переговори в Берліні.

На зустрічі йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.