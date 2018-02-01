Президент Сербії пообіцяв не вводити санкції проти Росії

Вучич пообіцяв, що Сербія не змінить свою політику щодо Російської Федерації

Влада Сербії не приєднається до санкцій Заходу щодо Росії. Про це заявив президент країни Олександр Вучич за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє «Риа Новости». «Сербія не змінить свою політику щодо Російської Федерації... Раніше я вже говорив і в Вашингтоні, і в Москві, і в Брюсселі, що Сербія не



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Президент Сербії Олександр Вучич

Вучич пообіцяв, що Сербія не змінить свою політику щодо Російської Федерації

Влада Сербії не приєднається до санкцій Заходу щодо Росії. Про це заявив президент країни Олександр Вучич за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє «Риа Новости».

«Сербія не змінить свою політику щодо Російської Федерації... Раніше я вже говорив і в Вашингтоні, і в Москві, і в Брюсселі, що Сербія не вводитиме санкцій РФ і ніколи не робила нічого на шкоду Росії, а Росія нічого не робила на шкоду Сербії», - заявив сербський президент.

Раніше міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград ніколи не підтримає санкції ЄС проти Росії.

Як повідомляв «Главком», комітет постійних представників країн Євросоюзу погодив у середу продовження санкцій ЄС у зв'язку з українською ситуацією щодо фізичних і юридичних осіб Росії.

Раніше стало відомо, що Європейський суд зняв санкції з Клюєва.

Також Генпрокуратура просить ЄС продовжити санкції проти «сім’ї» Януковича.

Як повідомлялося, в Європейському союзі розпочалася робота над переглядом санкцій для колишніх українських високопосадовців, в тому числі і для екс-президента Віктора Януковича, термін дії яких спливає 6 березня.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та народний депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.