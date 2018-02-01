Генпрокуратура просить ЄС продовжити санкції проти «сім’ї» Януковича

ГПУ на постійному зв’язку з уповноваженими органами ЄС

Генеральна прокуратура України направила представнику Європейського союзу у закордонних справах Федеріці Могеріні документи для продовження санкцій щодо 14 українських екс-посадовців ще у січні. Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін. «Генпрокуратура ще у січні направила документи атестації для продовження санкцій Європейського



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ГПУ на постійному зв’язку з уповноваженими органами ЄС

Генеральна прокуратура України направила представнику Європейського союзу у закордонних справах Федеріці Могеріні документи для продовження санкцій щодо 14 українських екс-посадовців ще у січні. Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

«Генпрокуратура ще у січні направила документи атестації для продовження санкцій Європейського союзу», - заявив він.

За словами Єніна, ЄС формує санкційний список на підставі двох критеріїв: завдання економічної шкоди державі та отримання неправомірної вигоди фігурантом списку або пов’язаними з ними особами.

Як повідомлялося, в Європейському союзі розпочалася робота над переглядом санкцій для колишніх українських високопосадовців, в тому числі і для екс-президента Віктора Януковича, термін дії яких спливає 6 березня.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та народний депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.

Джерело: Укрінформ