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    Президент США розпустив комісію з розслідування фальсифікацій на виборах

    Трамп доручив надалі розслідувати фальсифікації на виборах міністерству внутрішньої безпеки
    Президент США Дональд Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах 2016 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому. Як зазначається, президент доручив надалі опрацювати дане питання міністерству внутрішньої безпеки. «Замість того, щоб брати участь в нескінченних судових
    • Сьогодні, 03:58
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    <span>Дональд Трамп</span>
    Дональд Трамп

    Трамп доручив надалі розслідувати фальсифікації на виборах міністерству внутрішньої безпеки

    Президент США Дональд Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах 2016 року.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому.

    Як зазначається, президент доручив надалі опрацювати дане питання міністерству внутрішньої безпеки.

    «Замість того, щоб брати участь в нескінченних судових розглядах щодо витрат платників податку, сьогодні я підписав розпорядження про розпуск комісії і попросив Департамент внутрішньої безпеки розглянути ці питання і визначити наступні напрямки дій», - сказав Трамп.

    Комісія, очолювана віце-президентом Майком Пенсом, була створена в травні минулого року для вивчення можливого шахрайства на виборах.

    Однак її діяльність зустріла опір з боку керівництва багатьох штатів.

    Нагадаємо, загальна сума витрат на розслідування передбачуваних зв'язківміж Росією і передвиборчим штабом нинішнього президента США Дональда Трампа склала близько $ 7 млн.

    Як повідомляв «Главком», екс-радник президента США Майкл Флінн визнав дачу неправдивих свідчень ФБР щодо контактів з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком та заявив, що готовий свідчити проти Трампа.

    Натомість Трамп зазначив, що «не було змови з Росією».

    Також у Білому домі прокоментували визнання Флінном провини у наданні неправдивих свідчень.

    Раніше ЗМІ повідомили про те, що Флінн обговорював по телефону антиросійські санкції з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком.

    Кремль спростував інформацію. У РФ відзначили, що посол РФ в США Сергій Кисляк спілкувався з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, проте інформація про зміст цих переговорів невірна.

    США санкції Дональд Трамп посол розслідування
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