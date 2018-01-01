Президент США розпустив комісію з розслідування фальсифікацій на виборах

Трамп доручив надалі розслідувати фальсифікації на виборах міністерству внутрішньої безпеки

Президент США Дональд Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах 2016 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому. Як зазначається, президент доручив надалі опрацювати дане питання міністерству внутрішньої безпеки. «Замість того, щоб брати участь в нескінченних судових



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Дональд Трамп

Трамп доручив надалі розслідувати фальсифікації на виборах міністерству внутрішньої безпеки

Президент США Дональд Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах 2016 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому.

Як зазначається, президент доручив надалі опрацювати дане питання міністерству внутрішньої безпеки.

«Замість того, щоб брати участь в нескінченних судових розглядах щодо витрат платників податку, сьогодні я підписав розпорядження про розпуск комісії і попросив Департамент внутрішньої безпеки розглянути ці питання і визначити наступні напрямки дій», - сказав Трамп.

Комісія, очолювана віце-президентом Майком Пенсом, була створена в травні минулого року для вивчення можливого шахрайства на виборах.

Однак її діяльність зустріла опір з боку керівництва багатьох штатів.

Нагадаємо, загальна сума витрат на розслідування передбачуваних зв'язківміж Росією і передвиборчим штабом нинішнього президента США Дональда Трампа склала близько $ 7 млн.

Як повідомляв «Главком», екс-радник президента США Майкл Флінн визнав дачу неправдивих свідчень ФБР щодо контактів з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком та заявив, що готовий свідчити проти Трампа.

Натомість Трамп зазначив, що «не було змови з Росією».

Також у Білому домі прокоментували визнання Флінном провини у наданні неправдивих свідчень.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Флінн обговорював по телефону антиросійські санкції з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком.

Кремль спростував інформацію. У РФ відзначили, що посол РФ в США Сергій Кисляк спілкувався з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, проте інформація про зміст цих переговорів невірна.