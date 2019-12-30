Як у «Борисполі» зустрічали звільнених полонених. Фоторепортаж



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Зустріч в аеропорту «Бориспіль» пізно ввечері 28 грудня тривала майже півтори години Фото: president.gov.ua

Колишнім полоненим буде надана медична допомога

Зустріч звільнених із полону українських заручників Кремля в аеропорту «Бориспіль» пізно ввечері 28 грудня тривала майже півтори години.

Згодом звільнені з полону українці разом із родичами зайняли кілька автобусів.

За попередньою інформацією, колишнім полоненим буде надана медична допомога, їх повезуть у лікарню «Феофанія» на обстеження.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.