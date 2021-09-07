Політолог Гарань: Росія сама відштовхувала від себе українців

«І Порошенко, і Зеленський, коли приходили до влади, пробували поліпшувати стосунки з Росією»

Всі майбутні президенти України, вступивши на посаду, говорили про покращення стосунків з Росією. Проте через агресивні дії РФ щодо України вони змінювали позицію і ставали більшими державниками. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів професор політології Олексій Гарань.

Починаючи з 1990-х, відчути себе українцями керівництву держави допомагало два фактори – політичний та особистісний, вважає політолог.

«Частина людей, виходячи з лав КПУ, робили свій раціональний вибір, думали про те, як зберегти доступ до влади, до ресурсів. Комуністи зрештою зрозуміли: аби зберегти себе при владі, незалежно від того, як вони будуть називатися, їм треба підтримати незалежність. Тому влітку 1990 року було прийнято Декларацію про державний суверенітет УРСР, де було дуже багато положень з програми Руху. Але за це комуністи голосували, бо саме вони мали більшість в українському парламенті», – пояснив Олексій Гарань.

Крім того, на формування державницької позиції українських президентів вплинуло і їхнє походження, переконаний він.

«Давайте згадаємо звідки були керівники країни родом? Звідки був Кравчук? З Волині. Звідки був Кучма? З сільської Чернігівщини. Якою мовою Кучма говорив у дитинстві? Та, мабуть, українською, або мішаною. Потім, коли він вже опинився в Дніпропетровську, русифікувався. Але коли він прийшов до влади і почав знову вчити українську мову, йому було достатньо легко – він відновлював те, що було у нього закладено ще з дитинства. Ось вам і два фактори, які змушували наше керівництво відчувати себе українцями і розуміти, що Україна, як у випадку Кравчука, має стати незалежною, а у випадку Кучми, що Україна – це не Росія», – пояснив експерт.

Прийшовши до влади, Кучма зрозумів, що реалізація його виборчих обіцянок про відновлення стосунків з Росією та офіційний статус для російської мови призведе до послаблення його влади, підкреслив політолог.

«Тому фактично він продовжив геополітичний курс Кравчука, тільки більш ефективно. Саме за Кучми було проголошено, що Україна має стати членом ЄС і НАТО. У цьому сенсі, не тільки Кучма і Кравчук, а всі майбутні президенти України, коли приходили до влади, казали, що будуть поліпшувати стосунки з Росією, з цього вони починали своє президентство. Але через те, що Росія зберігала свій агресивний курс щодо України, вони змінювали позицію і ставали більшими державниками. Це було навіть у Януковича. Тому що саме за Януковича було парафовано угоду про асоціацію з Європейським союзом, проте не було підписано через тиск Москви», – нагадав Олексій Гарань.

«І Порошенко, і Зеленський, коли приходили до влади, пробували поліпшувати стосунки з Росією. Але зрештою Росія сама відштовхувала від себе українців», – додав політолог.

До слова, перший президент України, глава української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук перебуває у складному періоді реабілітації після операції на серці і не повернеться у ТКГ до листопада-грудня. Головною помилкою свого президентства Кравчук вважає те, що «вірив Росії».

Нагадаємо, у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України президент Зеленський «забув» згадати про п’ятого президента України Петра Порошенка та експрезидента-утікача Віктора Януковича.