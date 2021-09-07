«Алкоголю не було»: Кулеба пояснив, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася

За словами Кулеби, українська сторона досягла всього, чого хотіла

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом 1 вересня у Білому домі затягнулася, бо «пішла розмова». Про це Кулеба сказав під час ефіру на телеканалі «1+1».

«Пішла розмова. Хоча алкоголю і не було на столі, але розмова пішла дуже добре. Було про що поговорити, і це були виключно питання безпеки. Важливо, що Байден не намагався якось формально відповісти на наші запитання, на наші ідеї. Ми озвучили нові ідеї – про те, що можуть спільно з нами зробити США. Одразу почалася рефлексія обговорення», – додав Кулеба.

За його словами, українська сторона досягла всього, чого хотіла.

Також Кулеба розповів про новий рівень підтримки США.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.