Новий закон про телекомунікації: чому він засмутить багатьох українців



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Оператори мобільного зв'язку підуть на різні хитрощі, які дозволять обійти обмеження та зберегти доходи

Верховна Рада України 30 вересня прийняла в другому читанні закон №3014 «Про електронні комунікації». Він регламентує роботу сфер телефонного зв'язку і інтернет-доступу.

Експерти ринку телекомунікацій намагаються розібратися, чи буде цей закон працювати так, як хотілося б.

У законопроєкті йдеться, що тепер користувачі будуть платити лише за ті послуги, які їм необхідні. Провайдер не зможе запропонувати абоненту з кнопковим телефоном інтернет, а власникам сучасних смартфонів – архаїчні СМС-повідомлення (якщо споживач того не захоче, звичайно).

Також оператори повинні будуть попереджати про всі тонкощі пропонованої послуги перед укладенням договору, а всі нав’язувані пропозиції, на кшталт «Ді-Джингл», від яких потрібно відмовлятися, щоб не платити гроші, більше робити не повинні. Однак, впевнені експерти, не все так просто, пише gsminfo.

Експерти уточнюють, що оператори так просто не здадуться. До прийняття закону вони мали практично необмежені права на перелік пропонованих послуг, а карати їх ніхто не збирався. Це призвело до надприбутків, відмовлятися від яких вони однозначно не будуть. Тому в хід можуть піти різні хитрощі, які дозволять обійти обмеження, зберігши доходи. Як приклад можна згадати хоча б триваючий 28 днів замість 30-й «робочий місяць» «Лайфа» і «Київстару».

Крім цього, хоч законопроєкт і підписаний, співробітникам мобільних провайдерів дано необмежений (поки) час на перебудову своєї інфраструктури під ще один момент, прописаний в законі – можливість використовувати обладнання монополіста в певному регіоні іншим компаніям. Так що в цей «невстановлений» час пакетні послуги будуть пропонуватися, а триватиме це може дуже довго.