Президент ввів у дію рішення РНБО щодо планування в оборонці



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Петро Порошенко надав чинності рішенню Ради національної безпеки та оборони

РНБО затвердила проведення оборонного огляду, а також сектора громадської безпеки, критичної інфраструктури та розвідувальних органів

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 травня «Про організацію планування в секторі безпеки і оборони», яке передбачає огляди в різних сферах, зокрема з використанням можливостей спільної робочої групи Україна-НАТО з питань військової реформи високого рівня та Консультативної місії Європейського Союзу з питань реформування сектору цивільної безпеки України.

Відповідний указ №225/2019 оприлюднено в четвер, 16 травня.

До указу додано рішення РНБО, згідно з яким слід здійснити такі огляди: оборонний; огляд громадської безпеки та цивільного захисту; огляд стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом; огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом; огляд розвідувальних органів України.

Мета цього рішення - практичне виконання завдань з реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, впровадження в систему планування єдиних процедур і правил, необхідних для підвищення ефективності сектору безпеки та оборони, для нейтралізації реальних та потенційних загроз національній безпеці України, дотримання цілісності, узгодженості та системності в опрацюванні документів за сферами національної безпеки, а також вжиття комплексу невідкладних заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності держави з урахуванням наявних державних ресурсів.

«Установити, що визначені... огляди, крім огляду розвідувальних органів України, проводяться з використанням можливостей спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня та Консультативної місії Європейського Союзу з питань реформування сектору цивільної безпеки України», - йдеться в рішенні РНБО.

Кабінету міністрів України доручено забезпечити проведення оборонного огляду, огляду громадської безпеки та цивільного захисту, огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом. Уряд має затвердити до 30 червня 2019 року порядок проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту й огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом. Також слід затвердити до 30 серпня 2019 року прогнозні показники видатків державного бюджету на середньострокову перспективу з орієнтовним їх розподілом для складових сектору безпеки та оборони.

Державні органи, відповідальні за проведення оглядів, мають подати до 30 вересня 2019 року секретарю РНБО і Національному інституту стратегічних досліджень висновки з оцінки безпекового середовища на середньострокову перспективу на глобальному, регіональному і національному рівнях, а також інформацію про досягнення стратегічних цілей за результатами проведення заходів реформування сектору безпеки та оборони й оцінку стану підпорядкованих структур цього сектору.

Крім того, ці держоргани мають подати в установленому порядку в шестимісячний термін після затвердження нової Стратегії національної безпеки України і за результатами проведення відповідних оглядів на розгляд РНБО проекти стратегій за відповідними сферами національної безпеки. А в тримісячний термін після завершення відповідних оглядів в установленому порядку в РНБО треба подати звіти про результати їх проведення.

Згідно з рішенням РНБО, Національний інститут стратегічних досліджень має організувати опрацювання до 30 вересня 2019 року методики проведення комплексного огляду сектору безпеки та оборони і науково-методичну допомогу державним органам, відповідальним за проведення таких оглядів.

Указ президента визначає, що контроль за виконанням цього рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Документ набуває чинності з дня його опублікування.