У справі Сущенка з’явився ще один том

Справа Сущенка складається вже з 11 томів

Кількість матеріалів, представлених російським слідством у справі незаконно заарештованого у Москві українського журналіста Романа Сущенка, збільшилася з 10 до 11 томів. Про це він повідомив Укрінформу адвокат журналіста Марк Фейгін. «Роман Володимирович почав знайомитися з останнім томом справи. Так, але хочу уточнити, що у справі Сущенка



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Справа Сущенка складається вже з 11 томів

Кількість матеріалів, представлених російським слідством у справі незаконно заарештованого у Москві українського журналіста Романа Сущенка, збільшилася з 10 до 11 томів. Про це він повідомив Укрінформу адвокат журналіста Марк Фейгін.

«Роман Володимирович почав знайомитися з останнім томом справи. Так, але хочу уточнити, що у справі Сущенка вже не 10, а 11 томів. Я трохи відстав у графіці ознайомлення, але найближчими днями планую надолужити відставання», - сказав Фейгін.

Адвокат уточнив, що з урахуванням нових обставин він і його підзахисний планують «закінчити ознайомлення з матеріалами слідства десь до 12 лютого».

Як повідомлялося, 24 січня Московський міський суд продовжив арешт Сущенка до 30 березня 2018 року.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.