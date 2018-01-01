До Сущенка в його день народження пустять лише консула

Адвокат Фейгін прогнозує, що не встигне пройти до Сущенка

Відвідати незаконно заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка в день його народження, 8 лютого, дозволили тільки консулу України у Москві. Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін. «Нагадаю, що у четвер Роман Сущенко вдруге зустріне свій день народження у в'язниці. Цього дня його відвідає консул України в Москві



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Роман Сущенко проведе вже другий день народження у застінках московського СІЗО «Лефортово»

Адвокат Фейгін прогнозує, що не встигне пройти до Сущенка

Відвідати незаконно заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка в день його народження, 8 лютого, дозволили тільки консулу України у Москві. Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

«Нагадаю, що у четвер Роман Сущенко вдруге зустріне свій день народження у в'язниці. Цього дня його відвідає консул України в Москві Геннадій Брескаленко, який передасть йому вітання від колег, друзів, близьких. А також розповість про різні новини, в тому числі, ймовірно, про банер, виставлений у Києві навпроти посольства Росії», - сказав Фейгін Укрінформу.

Сам адвокат, за його словами, згідно з жеребкуванням на відвідування підзахисних у Лефортово, записаний у чергу на середу, 7 лютого, але і там він лише дев'ятий. Тому є ризик, що Фейгін не встигне пройти до Сущенка.

Як повідомлялося, родина та друзі Сущенка розмістили у Києві вітальний банер до його дня народження, який буде 8 лютого.

Нагадаємо, 24 січня Московський міський суд продовжив арешт Сущенка до 30 березня 2018 року.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 11 томів.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.