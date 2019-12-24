Президента Бразилії терміново госпіталізували
Жаір Болсонару впав у своїй резиденції
Президент Бразилії Жаір Болсонару госпіталізований після того, як впав у своїй президентській резиденції в столиці Бразилії. Про це повідомляє Reuters.
Наголошується, що в понеділок Болсонару був доставлений в лікарню для пильного огляду.
«Огляд не виявив жодних проблем», - йдеться в заяві адміністрації президента.
Президент Бразилії буде перебувати в лікарні збройних сил під наглядом протягом 6-12 годин.
Зазначимо, що на початку грудня Болсонару заявив журналістам, що у нього може бути рак шкіри.
«У мене світла шкіра, за своє життя я багато рибалив, надаю перевагу активному способу життя, тож є ймовірність того, що у мене рак шкіри», – зазначив він.
11 грудня Болсонару поза своїм робочим графіком відвідав військовий шпиталь Бразиліа, звідки повернувся з пластирем на лівому вусі. Раніше в червні глава держави вже був на прийомі у дерматолога в цій медустанові. За інформацією пресслужби, останній візит був плановим.
Нагадаємо, минулої зими президента Бразилії Жаіра Болсонару прооперували, видаливши колостомічний мішок, встановлений після того, як його вдарили ножем у живіт, у вересні минулого року. На Болсонару напали 5 вересня 2018 року, коли він був кандидатом в президенти країни під час його зустрічі з виборцями.
Як повідомлялось, наприкінці жовтня 2018 року представник праворадикальної «Соціал-ліберальної партії» Жаір Болсонаро здобув перемогу на президентських виборах у Бразилії.