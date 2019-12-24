Президента Бразилії терміново госпіталізували



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На початку грудня Жаір Болсонару заявив журналістам, що у нього може бути рак шкіри

Жаір Болсонару впав у своїй резиденції

Президент Бразилії Жаір Болсонару госпіталізований після того, як впав у своїй президентській резиденції в столиці Бразилії. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що в понеділок Болсонару був доставлений в лікарню для пильного огляду.

«Огляд не виявив жодних проблем», - йдеться в заяві адміністрації президента.

Президент Бразилії буде перебувати в лікарні збройних сил під наглядом протягом 6-12 годин.

Зазначимо, що на початку грудня Болсонару заявив журналістам, що у нього може бути рак шкіри.

«У мене світла шкіра, за своє життя я багато рибалив, надаю перевагу активному способу життя, тож є ймовірність того, що у мене рак шкіри», – зазначив він.

11 грудня Болсонару поза своїм робочим графіком відвідав військовий шпиталь Бразиліа, звідки повернувся з пластирем на лівому вусі. Раніше в червні глава держави вже був на прийомі у дерматолога в цій медустанові. За інформацією пресслужби, останній візит був плановим.

Нагадаємо, минулої зими президента Бразилії Жаіра Болсонару прооперували, видаливши колостомічний мішок, встановлений після того, як його вдарили ножем у живіт, у вересні минулого року. На Болсонару напали 5 вересня 2018 року, коли він був кандидатом в президенти країни під час його зустрічі з виборцями.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня 2018 року представник праворадикальної «Соціал-ліберальної партії» Жаір Болсонаро здобув перемогу на президентських виборах у Бразилії.

64-річний колишній військовий Жаір Болсонаро сім років перебував на посаді конгресмена і прославився як прихильник політики «твердої руки», зокрема обіцяв побороти злочинність та корупцію. Він відомий своїми провокативними висловлюваннями про аборти, мігрантів та сексуальні меншини. За його расистську риторику та різкі висловлювання стосовно жінок Болсонаро прозвали «бразильським Трампом» або «тропічним Трампом».



