Президент Бразилії заявив, що у нього може бути рак шкіри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Бразилії Жаїр Болсонару

Увечері в середу Болсонару поза своїм робочим графіком відвідав військовий шпиталь Бразиліа, звідки повернувся з пластирем на лівому вусі

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що, ймовірно, хворий на рак. З таким зізнанням він виступив перед журналістами, які зібралися біля воріт офіційної резиденції.

«У мене світла шкіра, за своє життя я багато рибалив, надаю перевагу активному способу життя, тож є ймовірність того, що у мене рак шкіри», – наводить слова глави держави газета Globy.

Згідно зі статистикою МОЗ Бразилії, на рак шкіри припадає близько третини злоякісних пухлин в країні. Найчастіше він зустрічається у людей зі світлою шкірою віком старше 40 років. Серед факторів ризику, що сприяють розвитку захворювання, – тривале перебування на сонці.

На питання про своє самопочуття, Болсонару в жартівливому тоні відповів, що «Антоніу Гамілтон Моурао поки ще побуде другою особою». За конституцією Бразилії в разі смерті глави держави його місце посідає віцепрезидент.

Увечері в середу Болсонару поза своїм робочим графіком відвідав військовий шпиталь Бразиліа, звідки, за інформацією газети, повернувся з пластирем на лівому вусі. Раніше в червні глава держави вже був на прийомі у дерматолога в цій медустанові. За інформацією пресслужби, останній візит був плановим.

На четвер у Болсонару був запланований візит до північно-східного штату Баїя. Після обстеження дана поїздка була скасована «з огляду на перевтому», пояснив президент.

Нагадаємо, 61-річна Марі Фредрікссон, більш відома як солістка поп-рок-групи Roxette, померла в понеділок вранці. Жінка тривалий час боролася з раком мозку, який у неї діагностували у вересні 2002 року.