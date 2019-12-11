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    У світі

    Президент Бразилії вилаяв екоактивісту Грету Тунберг

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    16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг - Президент Бразилії вилаяв екоактивісту Грету Тунберг
    16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг

    Критику президента викликав пост Тунберг, в якому вона заявила, що корінних жителів Амазонії вбивають за спроби захистити ліс

    Президент Бразилії Жаїр Болсонару розкритикував екоактивістку Грету Тунберг і зазначив, що ЗМІ приділяють їй забагато уваги.

    Про це повідомляє The Guardian.

    «Дивно, скільки ЗМІ приділяють часу цій шмаркачці (португальською pirralha)», - заявив Болсонару.

    Критику президента викликав пост Тунберг у соціальних мережах, в якому вона заявила, що корінних жителів Амазонії вбивають за спроби захистити ліс.

    Після заяви Болсонару Тунберг змінила свій опис у своєму акаунті в Twitter на Pirralha.

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    Нагадаємо, у Мадриді відбувся багатотисячний марш з вимогою вжити заходів щодо боротьби з кліматичними змінами, в якому взяла участь екоактивістка Грета Тунберг.

    Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

    Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

    Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.

    екологія активісти Бразилія Амазонка президент ліс Грета Тунберг
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