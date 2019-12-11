Президент Бразилії вилаяв екоактивісту Грету Тунберг



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16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг

Критику президента викликав пост Тунберг, в якому вона заявила, що корінних жителів Амазонії вбивають за спроби захистити ліс

Президент Бразилії Жаїр Болсонару розкритикував екоактивістку Грету Тунберг і зазначив, що ЗМІ приділяють їй забагато уваги.

Про це повідомляє The Guardian.

«Дивно, скільки ЗМІ приділяють часу цій шмаркачці (португальською pirralha)», - заявив Болсонару.

Критику президента викликав пост Тунберг у соціальних мережах, в якому вона заявила, що корінних жителів Амазонії вбивають за спроби захистити ліс.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 8 грудня 2019 р.

Після заяви Болсонару Тунберг змінила свій опис у своєму акаунті в Twitter на Pirralha.

Нагадаємо, у Мадриді відбувся багатотисячний марш з вимогою вжити заходів щодо боротьби з кліматичними змінами, в якому взяла участь екоактивістка Грета Тунберг.

Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.