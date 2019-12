Президент Бразилії вилаяв екоактивісту Грету Тунберг

Критику президента викликав пост Тунберг, в якому вона заявила, що корінних жителів Амазонії вбивають за спроби захистити ліс

Президент Бразилії Жаїр Болсонару розкритикував екоактивістку Грету Тунберг і зазначив, що ЗМІ приділяють їй забагато уваги.

Про це повідомляє The Guardian.

«Дивно, скільки ЗМІ приділяють часу цій шмаркачці (португальською pirralha)», - заявив Болсонару.

Критику президента викликав пост Тунберг у соціальних мережах, в якому вона заявила, що корінних жителів Амазонії вбивають за спроби захистити ліс.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4