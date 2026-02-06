Головна Новини
search button user button menu button

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала номінацію на Нобелівську премію миру
скріншот з відео

Мая Санду наголосила, що не прагне до нагороди, попри висунення на номінацію

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не готується і не прагне до отримання Нобелівської премії миру, попри те, що була запропонована до номінації одним із депутатів парламенту Норвегії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовського мовника TV8.

Президентка Молдови зазначила, що існує багато гідних кандидатів на цю нагороду, зокрема серед людей, які жертвують собою заради миру. «Я, звичайно, ціную це і я вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру», – наголосила Санду.

Вона додала, що саме такі люди роблять реальні жертви заради миру та безпеки в регіоні. «Ті, хто віддає життя за мир, тому що хочуть повернути його в свою країну, в свої села і міста, на наш континент. Вони заслуговують в першу чергу. Але перш за все вони заслуговують миру, і ми сподіваємося, що він прийде якомога швидше», – заявила президентка Молдови.

Ранішк, уряд Молдови ухвалив рішення про надання Україні гуманітарної допомоги на тлі складної ситуації в енергетичному секторі після масованих атак РФ: пакет сформували з Державного резерву та ресурсів окремих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, а до його складу увійшли товари для енергетичного й медичного секторів відповідно до офіційних запитів Києва

Теги: Молдова Мая Санду Нобелівська премія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кишинів підтримав Київ після масованих атак
Молдова ухвалила рішення про гуманітарну допомогу Україні
4 лютого, 15:29
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про інтереси Росії на території Одещини
Голова ради резервістів Сухопутних військ назвав селище на Одещині, про яке мріє Росія
30 сiчня, 17:04
Левова частка нового пакета призначена безпосередньо для України
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови
29 сiчня, 14:39
Уряд Молдови подовжив статус тимчасового захисту для українців до 2027 року
Уряд Молдови продовжив тимчасовий захист для українців
28 сiчня, 14:43
Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни
Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни
21 сiчня, 04:40
Молдова досить часто відправляє заявки, які збирають високі бали від телеглядачів
Сьогодні відбір Молдови на «Євробачення-2026». Три фаворити конкурсу та гість з України
17 сiчня, 14:40
Марія Корина Мачадо передала Нобелівську премію миру Трампу
Трамп розповів про жест Мачадо з Нобелівською премією миру
16 сiчня, 04:10
Вінниччина посилює оборони кордону на територіях, що межують з Придністров’ям
Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям
14 сiчня, 15:45
Санду: Молдові стає все складніше виживати як демократії
Санду заявила, що готова проголосувати за об’єднання Молдови з Румунією
12 сiчня, 18:45

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua