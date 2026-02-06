Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру

Мая Санду наголосила, що не прагне до нагороди, попри висунення на номінацію

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не готується і не прагне до отримання Нобелівської премії миру, попри те, що була запропонована до номінації одним із депутатів парламенту Норвегії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовського мовника TV8.

Президентка Молдови зазначила, що існує багато гідних кандидатів на цю нагороду, зокрема серед людей, які жертвують собою заради миру. «Я, звичайно, ціную це і я вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру», – наголосила Санду.

Вона додала, що саме такі люди роблять реальні жертви заради миру та безпеки в регіоні. «Ті, хто віддає життя за мир, тому що хочуть повернути його в свою країну, в свої села і міста, на наш континент. Вони заслуговують в першу чергу. Але перш за все вони заслуговують миру, і ми сподіваємося, що він прийде якомога швидше», – заявила президентка Молдови.

Ранішк, уряд Молдови ухвалив рішення про надання Україні гуманітарної допомоги на тлі складної ситуації в енергетичному секторі після масованих атак РФ: пакет сформували з Державного резерву та ресурсів окремих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, а до його складу увійшли товари для енергетичного й медичного секторів відповідно до офіційних запитів Києва