Трамп заявив, що хотів би залучити лідерку венесуельскої опозиції до справ країни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Після того, як лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо передала Трампу свою Нобелівську премію миру, американський президент подумав про її залучення до справ Венесуели 

Президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо «залученою» до керівництва країною в тій чи іншій якості. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Неймовірно мила жінка також зробила дуже неймовірну річ, як ви знаєте», – сказав Трамп журналістам у Білому домі. «Ми можемо якимось чином залучити її», – додав він.

«Я б дуже хотів мати змогу це зробити, Маріє, можливо, ми зможемо це зробити», – сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп зустрівся з венесуельською опозиційною політикинею Марією Кориною Мачадо, яка під час зустрічі передала йому медаль Нобелівської премії миру. Про це Трамп написав у соціальній мережі.

«Для мене було великою честю сьогодні зустрітися з Марією Кориною Мачадо. Вона – сильна жінка, яка пройшла через багато випробувань. Марія передала мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Це був дуже щирий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє», – написав він.

Як відомо, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що вручила свою Нобелівську медаль президенту США Дональду Трампу під час зустрічі у Вашингтоні. 

За словами Мачадо, передача медалі була знаком вдячності за позицію американського президента щодо ситуації у Венесуелі.

«Я вручила президенту Сполучених Штатів медаль Нобелівської премії миру», – сказала вона.  Під час спілкування з пресою опозиційна лідерка зазначила, що її вразила обізнаність Трампа з подіями у Венесуелі.

Тим часом Норвезький Нобелівський комітет раніше пояснював, що після оголошення лауреата Нобелівську премію не можна відкликати, передати чи розділити між іншими особами.

«Це рішення остаточне і залишається незмінним», – заявили в комітеті 9 січня.

У комітеті також нагадали, що хоча медаль є фізичним предметом, статус лауреата Нобелівської премії залишається за особою, якій вона була присуджена. Коментар щодо ситуації з Мачадо поза робочим часом у комітеті наразі не надали.

Теги: Нобелівська премія Дональд Трамп США Венесуела

