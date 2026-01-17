Сьогодні відбір Молдови на «Євробачення-2026». Три фаворити конкурсу та гість з України

Молдова досить часто відправляє заявки, які збирають високі бали від телеглядачів

Для України цей відбір стане цікавим тим, що однією з запрошених гостей буде переможниця «Євробачення-2016» та музична продюсерка національного відбору України Jamala

Сьогодні відбудеться перший національний відбір на пісенний конкурс «Євробачення» у 2026 році: свій вибір зробить Молдова, повідомляє «Главком».

Попри те, що Молдова не має великої потужної музичної сцени, має доволі непогані результати на конкурсі. Особливо країна славиться своїми жартівливими, енергійними заявками. Саме три такі принесли їй найкращі результати в останні 10 років. Символічно, що всі вони були виконані гуртами: Sunstroke Project стали третіми у 2017 році, DoReDos у 2019 році посіли десяту позицію, а легендарні Zdob și Zdub, які відкрили шлях Молдови на конкурсі, стали сьомими у 2022 році.

Профіль Молдови на конкурсі Кількість виступів: 19 Дебют країни: 2005 рік (Zdob și Zdub – «Boonika Bate Doba», шосте місце) Найкращий результат: третє місце (Sunstroke Project – «Hey Mamma», 2017 рік) Минулорічний результат: не брали участь

Попри це стабільно виходити до фіналу виходити країні не вдається. Виправити вона це спробує за допомогою свого національного відбору – Selecția Națională 2026. У минулих роках він носив різні назви: O melodie pentru Europa, Finala Națională та Finala Națională. Попри це, формат конкурсу лишається стабільним з року в рік: спочатку йдуть закриті прослуховування наживо, після яких відбирається когорта фіналістів.

Щоправда, зазнав змін формат голосування. Якщо раніше голосування передбачало по 50% балів від журі і глядачів, то тепер журі матиме більшу перевагу над глядачами. Це буде реалізовано через введення до голосування міжнародних журі: їх оцінки, оцінки молдовського журі та телеглядачів складуть по 1/3 від загального результату.

Для України цей відбір стане цікавим ще й тим, що однією з запрошених гостей буде переможниця «Євробачення-2016» та музична продюсерка національного відбору України Jamala. Співачка у своєму Telegram-каналі повідомила, що вже виїхала до Кишинева, де відбуватиметься вибір майбутнього представника цієї країни.

Повний порядок виступів на Selecția Națională 2026 є таким:

Artiom Topal – «Money» Valleria – «Valerian Steel (Rai di ri di dam)» Adelisha – «Alegria» Maxim Zavidia – «Allo» Evghenii Avramov & ALenin Ivan – «Foc la ghete» Cătălina Solomac – «Pink Margarita» Dayana – «Doina» Satoshi – «Viva, Moldova» Sasha Flowers – «We Fight Till the End» Cristy Rouge – «Bliss» Ilinca Siviroveanu – «Running Through the Rain» Bacho – «Tata» Curly – «Respir liber» Emforia – «Tipare» Katy Rain – «Dance & Cry» Pavel Orlov – «Can't Say Goodbye»

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот.

№1. Satoshi – «Viva, Moldova» («Хай живе Молдова»)

Влад Сабажук, який професійно відомий як Satoshi, взяв свій псевдонім від відомої анонімної постаті Сатоші Накамото. Як і засновник біткоїну, артист так само має доволі таємничу біографію, яку він намагатиметься змінити своїм приходом на Selecția Națională 2026.

Satoshi останні пів року думав про Євробачення, адже прагнув знайти як відображення молдовської культури у своїй творчості, так і особистий бренд. Зробити це він спробує з енергійною піснею «Viva Moldova». Через поєднання слів з різних мов він намагається донести, наскільки його країна є різноманітною і цікавою. Його заявку майже гарантовано оцінять глядачі, але головним питанням лишаться оцінки суддей.

№2. Cătălina Solomac – «Pink Margarita» («Рожева Маргарита»)

Cătălina Solomac є однією з майбутніх зірок молдовської сцени. 18-річна виконавиця вже двічі брала участь у відборі своєї країни. Зокрема, у 2024 вона посіла четверте місце, а минулого року пройшла до фіналу, який був скасований через відмову Молдови брати участь в конкурсі.

Цього року співачка вирішила запалити молдовську публіку з потенційним «бенгером» під назвою «Pink Margarita». Пісня навіть без кліпу зібрала вже 500 тисяч переглядів і є фавориткою у єврофанів. Єдиною проблемою лишається те, що глядачі не схильні обирати подібні заявки, але якщо судді підтримають Соломац, у неї є всі шанси перемогти.

№3. Bacho – «Tata» («Тато»)

Bacho, справжнє ім'я якого Edgar Bacioi, міг стати рятівником своєї країни минулого року. Тоді він був майже беззаперечним фаворитом національного відбору зі своєю піснею «Semafore», але через відмову країни брати участь не зумів представити свою країну. Проте виконавець не здався і запропонував взяти участь у конкурсі за свої гроші, аби тільки країна була представлена. Утім мовник вирішив, що не братиме участь.

Цього ж разу амбітний молдовський співак виконуватиме глибоку пісню «Tata». Вона створена для радіопрослуховувань, адже має гарний мелодійний інструментал. Сама композиція розповідає про подолання образ з боку батьків і базується на особистій історії виконавця. Враховуючи позитивну репутацію минулого року, у Bacho є шанс забрати трофей та вибороти своє місце у Відні.

Фінал Selecția Națională 2026 розпочнеться о 19:00. Переглянути його можна на Youtube- та телеканалі мовника TRM.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.