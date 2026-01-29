Головна Світ Економіка
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови
Левова частка нового пакета призначена безпосередньо для України
фото з відкритих джерел

Екстрена допомога в пік морозів: Єврокомісія виділяє €153 млн для України та Молдови

Європейська комісія оголосила про виділення додаткового пакета гуманітарної допомоги у розмірі €153 млн. Ці кошти спрямовані на підтримку цивільного населення України, яке потерпає від холодів без світла, а також на допомогу українським біженцям у Молдові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єврокомісію.

Левова частка нового пакета – €145 млн євро – призначена безпосередньо для України. Пріоритетом є виживання людей у прифронтових та найбільш постраждалих регіонах. Допомога виляється «щоб забезпечити захист, житло, їжу, грошову допомогу, психосоціальну підтримку та доступ до води та медичних послуг».

Поряд із цим виділенням гуманітарної допомоги ЄС посилив надзвичайну енергетичну допомогу: «Цього тижня було доставлено 447 електрогенераторів вартістю €3,7 млн, щоб відновити електропостачання лікарень, притулків та інших важливих служб. Ще 500 генераторів зараз розгортаються, усі - зі стратегічних резервів rescEU, щоб підтримувати роботу основних послуг».

ЄС надає гуманітарну допомогу Україні з початку агресії РФ в 2014 році та активно діє по всій країні, надаючи пріоритет важкодоступним районам поблизу лінії фронту в східних і південних областях.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Єврокомісія виділила понад €1,4 млрд на програми гуманітарної допомоги Україні та Молдові.

Гуманітарна допомога, що фінансується ЄС, надається в партнерстві з агентствами ООН, міжнародними та неурядовими організаціями. В рамках кампанії підготовки до зими 2025-2026 років направлено найбільший обсяг енергетичної допомоги в історії Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM), включаючи демонтаж і доставку в Україну Вільнюської теплоелектростанції у жовтні 2025 року, нагадують у Єврокомісії.

З 2022 року скоординовано поставку в Україну мільйонів одиниць енергетичної продукції, серед яких 10339 електрогенераторів, 7201 трансформатор, 6 автотрансформаторів, тисячі електричних компонентів та мільйони енергоефективних світлодіодних блоків.

За оцінками, енергетична допомога, що надходить через Механізм, забезпечить електроенергією понад 9 млн людей в Україні.

Окрім гуманітарної допомоги, ЄС забезпечує максимальну потужність експорту електроенергії в Україну.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україні на енергетичну безпеку було надано щонайменше €3 млрд. Загалом підтримка ЄС Україні з 2022 року становить €193,3 млрд.

Нагадаємо, Європейська комісія до кінця 2026 року має намір запропонувати країнам-членам Європейського Союзу відмовитися від закупівель російської нафти. Водночас питання відмови від ядерного палива з РФ потребує більш тривалої підготовки.

Теги: Єврокомісія Україна Молдова

