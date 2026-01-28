Головна Світ Політика
Уряд Молдови продовжив тимчасовий захист для українців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Уряд Молдови продовжив тимчасовий захист для українців
Уряд Молдови подовжив статус тимчасового захисту для українців до 2027 року
фото: gov.md

Українські біженці зможуть легально проживати, працювати та навчатися в країні ще два роки

Українці, які отримали статус тимчасового захисту в Республіці Молдова, зможуть користуватися ним до 1 березня 2027 року. Відповідне рішення ухвалив уряд країни, повідомляє «Главком» з посиланням на заяву молдовського уряду.

У Кабінеті міністрів наголосили, що Молдова й надалі солідарно підтримує Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну, розпочату Росією. Влада країни також підтвердила готовність забезпечувати доступ біженців до базових соціальних послуг.

Міністерка внутрішніх справ Даніелла Місаїл-Нічітін заявила, що продовження тимчасового захисту забезпечить стабільність і передбачуваність для переміщених осіб, які живуть і працюють у Молдові. За її словами, держава й надалі гарантуватиме доступ до освіти, охорони здоров’я та ринку праці для вразливих категорій населення.

Рішення уряду також передбачає запровадження нового механізму продовження статусу тимчасового захисту через електронну заявку. Це дозволить оновити статистичні дані щодо фактичної присутності бенефіціарів у країні, ефективніше управляти державними ресурсами та уникнути перевантаження системи надання притулку. У 2024–2025 роках документи осіб зі статусом тимчасового захисту продовжувалися автоматично, водночас значна частина людей залишила територію Молдови.

Бенефіціари, які вже мають статус тимчасового захисту, повинні подати онлайн-заяву на його продовження з 1 лютого по 30 квітня 2026 року. У разі виконання всіх юридичних умов статус буде автоматично продовжено в інформаційній системі, а термін дії посвідчення особи оновлять без необхідності особистої присутності. Перевірити продовження захисту можна буде за допомогою QR-коду на зворотному боці документа.

Якщо ж бенефіціар не подасть електронну заявку у визначений період, статус тимчасового захисту припиниться, однак залишатиметься можливість подати нову заяву.

Окремо рішенням уряду встановлено, що неповнолітні зі статусом тимчасового захисту, яким виповнилося 14 років у період з 1 березня 2023 року по 1 січня 2026 року, мають з’явитися до Головної інспекції з питань міграції для здачі відбитків пальців.

Раніше, президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародних партнерів до постійного тиску на Росію після атаки безпілотників на пасажирський потяг у Харківській області, внаслідок якої загинули п’ятеро людей. Глава молдовської держави наголосила, що удари по цивільній інфраструктурі є грубим порушенням міжнародного права і не можуть залишатися безкарними.

Теги: біженці Україна Молдова

