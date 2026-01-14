Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям

Вінниччина посилює оборони кордону на територіях, що межують з Придністров’ям

Вінницька ОВА повідомила про посилення оборони державного кордону та звернулася до місцевих мешканців

На Вінниччині відбувається посилення оборони державного кордону та захисту національної безпеки України. Йдеться про території, що межують з Придністров’ям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Вінницької обласної військової адміністрації.

«Проводяться інженерні роботи з нарощення захисних кордонів та здійснюється встановлення додаткових мінно-вибухових загороджень ділянок прикордонної смуги в межах Тульчинського та Могилів-Подільського району, з дотриманням всіх вимог міжнародного гуманітарного права та заходів безпеки», – повідомили в ОВА. До місцевих мешканців також звернулися із попередженням про небезпеку.

Зокрема мешканців Вінниччини сповістили про те, що необхідно дотримуватись певних правил безпеки:

утримуватися від відвідування прикордонної смуги без спеціального дозволу;

не наближатися до вказаних ділянок місцевості, що міститимуть відповідні попереджувальні знаки;

негайно повідомляти правоохоронні органи чи прикордонників про підозрілі особи, предмети чи активність поблизу кордону.

Зазначається, що заходи з посилення оборони кордону потрібні для стримування можливих загроз.

Нагадаємо, як речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чому Росія не може використати Придністровський напрямок для агресії. За його словами, наразі не спостерігається жодних активних переміщень чи нарощування сил з боку невизнаного Придністров'я.

Раніше «Главком» писав про те, що Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я. Віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь підтвердив, що влада Молдови у співпраці з ЄС та США готує план об’єднання країни. За його словами, про напрацювання стане відомо публічно «у слушний момент».