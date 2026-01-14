Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям
Вінниччина посилює оборони кордону на територіях, що межують з Придністров’ям
фото з відкритих джерел

Вінницька ОВА повідомила про посилення оборони державного кордону та звернулася до місцевих мешканців

На Вінниччині відбувається посилення оборони державного кордону та захисту національної безпеки України. Йдеться про території, що межують з  Придністров’ям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Вінницької обласної військової адміністрації.

«Проводяться інженерні роботи з нарощення захисних кордонів та здійснюється встановлення додаткових мінно-вибухових загороджень ділянок прикордонної смуги в межах Тульчинського та Могилів-Подільського району, з дотриманням всіх вимог міжнародного гуманітарного права та заходів безпеки», – повідомили в ОВА. До місцевих мешканців також звернулися із попередженням про небезпеку. 

Зокрема мешканців Вінниччини сповістили про те, що необхідно дотримуватись певних правил безпеки:

  • утримуватися від відвідування прикордонної смуги без спеціального дозволу;
  • не наближатися до вказаних ділянок місцевості, що міститимуть відповідні попереджувальні знаки;
  • негайно повідомляти правоохоронні органи чи прикордонників про підозрілі особи, предмети чи активність поблизу кордону.

Зазначається, що заходи з посилення оборони кордону потрібні для стримування можливих загроз.

Нагадаємо, як речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чому Росія не може використати Придністровський напрямок для агресії. За його словами, наразі не спостерігається жодних активних переміщень чи нарощування сил з боку невизнаного Придністров'я.

Раніше «Главком» писав про те, що Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я. Віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь підтвердив, що влада Молдови у співпраці з ЄС та США готує план об’єднання країни. За його словами, про напрацювання стане відомо публічно «у слушний момент».

Читайте також:

Теги: Вінниччина Придністров'я міни кордон Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про наміри «освіжити» керівництво деяких областей президент казав ще минулого року, але руки дійшли тільки на початку нового
Президент робить ставку на силу. Досьє на нових голів ОВА кадри
9 сiчня, 20:30
На Одещині перекрито рух мостом на трасі Одеса-Рені
Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині
19 грудня, 2025, 19:45
Колишнього молдовського урядовця визнано винним в корупції
Експрем'єра Молдови засуджено у Франції за відмивання грошей
22 грудня, 2025, 17:08
У Норвегії туристу, який перетнув кордон із Росією заради фото, виписали штраф
У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото
26 грудня, 2025, 20:01
Окрім огорожі, облаштовано супровідну інфраструктуру: дороги для патрулювання, технічні платформи, контрольні пункти
Латвія завершила будівництво бар'єру на кордоні з Росією
29 грудня, 2025, 22:59
38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчерку
На Вінниччині чоловік зґвалтував 13-річну падчерку, коли її мати була на пологах
2 сiчня, 15:34
Руслан Осипенко став новим керівником Чернівецької ОВА
Стало відомо, хто очолив ОВА у чотирьох областях: досьє
8 сiчня, 19:54
Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці
Поліція прийшла до киянки, яка тримала вовка, і виявила у квартирі труп іншого хижака
23 грудня, 2025, 12:57
За словами Зеленського, ключовими завданнями нових керівників ОВА стануть посилення місцевого самоврядування
Зеленський розповів про співбесіди з майбутніми очільниками п’яти областей
4 сiчня, 18:11

Події в Україні

Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям
Вінниччина встановлює мінні загородження на межі з Придністров’ям
Росіяни атакували АЗС у Сумах: є постраждалі (фото)
Росіяни атакували АЗС у Сумах: є постраждалі (фото)
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
Аварійні відключення світла 14 січня 2026 року введено у низці областей
Аварійні відключення світла 14 січня 2026 року введено у низці областей
Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі
Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua